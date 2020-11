Les derniers chiffres de l'évolution de la pandémie du coronavirus, font froid dans le dos. autant par l'augmentation spectaculaire des cas de contamination, qui sont passés de la barre des 200 cas à celle des 600 cas en quelques jours, que par la menace qui se profile d'un reconfinement qui pourrait sérieusement perturber l'agenda politique en cours et lester le processus constitutionnel d'un énième retard sur la concrétisation des échéances et des étapes prévues. Il faut dire que l'adoption de la nouvelle Constitution, a sonné le début d'une nouvelle ère de gouvernance, basée sur l'impératif de renverser la vapeur et redonner aux institutions de l'Etat la crédibilité qui leur a été ôtée par plusieurs décennies de gestion despotique des affaires du pays. Un passage difficile et délicat dans la meure ou la mise en place des mécanismes qui donneront corps aux nouvelles dispositions de la Constitution, restent tributaires de la réussite des actions majeures prévues après le passage de l'amendement constitutionnel, à savoir, l'amendement de la loi électorale, la convocation du corps électoral avant la fin de l'année, et l'organisation des élections législatives et locales pour le début de l'année 2021, et par conséquent la dissolution du Parlement. C'est dans cette optique que l'interrogation sur la suite des événements s'impose et s'articule essentiellement autour des effets et de l'évolution de la situation sanitaire, et son impact sur l'effervescence et la dynamique, qui accompagnent généralement, la concrétisation d'un changement aussi profond que la refonte de la Loi fondamentale du pays.

Au rythme où vont les choses, et devant la complexité de faire face à une deuxième vague de la pandémie, il y a lieu de croire qu'en cas de retour vers les mesures de confinement et de restriction de circulation, et de rassemblement, la réalisation des prochaines étapes pour acter le passage à de nouveaux paradigmes de gestion du pays, se retrouve compromise par l'obligation de prioriser la préservation de la vie et de la santé des citoyens. Dans ce cas de figure, et en plus du renforcement des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants au respect des gestes barrières, dans le cadre de la mise en place d'un plan d'action d'urgence pour contenir la pandémie, il est clair qu'il y a des enseignements a valoriser de la première vague du Covid -19. Dans la mesure où l'instauration d'un couvre-feu était intervenue avant d'atteindre les chiffres et la vitesse de propagation enregistrée actuellement, et ont donné des résultats probants. Si on considère que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y a lieu de croire que le reconfinement et le respect rigoureux de la distanciation sociale et du port du masque, demeurent, en l'absence d'un vaccin, les seules armes pour lutter contre une propagation accéléré du virus.

Or, les conséquences d'un tel scenario, peuvent être à l‘origine de situations inextricables à gérer. Du fait que le retard dans le parachèvement du processus constitutionnel, avec toutes ses étapes, se répercutera inexorablement sur le lancement des réformes et des plans de relance économique et sociale programmés, risquant ainsi de plonger le pays dans une léthargie sans précédent. Du simple fait, le lancement des chantiers politiques et leur concrétisation, représentent l'assise juridique et législative pour la réalisation des chantiers économiques. Cependant, il semblerait que la situation obéit aux caprices d'un cycle vicieux, où d'une part, la lutte pour contenir la pandémie est primordiale et ne peut être altérée par des considérations économiques en cas de retour au confinement, alors qu'en même temps les effets néfastes de cette mesure sur le pouvoir d'achat, le budget des ménages et la trésorerie des entreprises, ainsi que les équilibres financiers du pays se ressentent encore aujourd'hui. C'est donc devant un dilemme insoutenable que se trouve le gouvernement au demeurant, et qui consiste à trouver les solutions qui permettraient, d'une part de maintenir et valoriser les acquis d'une étape constitutionnelle déterminante, et d'autre part maintenir les atouts économiques nécessaires, pour une relance efficiente, et ce sans atténuer la rigueur dans le traitement et la gestion de la crise sanitaire.