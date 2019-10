Docteur Zoubir Benchikh LEHOCINE

Dès l’avènement du multipartisme en Algérie début des années 90, plusieurs partis politiques ont vu le jour, pour entrer en compétition avec le parti au pouvoir de l’époque: le FLN. Malheureusement, l’opposition politique en Algérie est restée à l’état embryonnaire, incapable de constituer une force de propositions et mobilisation capable d’assurer une alternance de pouvoirs et une bonne gouvernance du pays. Cette situation politique, doublée d’une grave crise économique, a conduit à l’émergence salutaire du Hirak le 22 février 2019, exprimant le ras-le-bol du peuple algérien contre la situation que vit le pays, héritée du pouvoir totalitaire et corrompu qui l’a gouverné. A travers le Hirak, le peuple algérien dans toute sa diversité politique, ethnique, culturelle, et sur l’ensemble du territoire national, s’est exprimé paisiblement, d’une même voix et avec la plus grande force possible, confirmant l’unité nationale dans toutes ses dimensions, la fraternité et l’unité avec son armée, le refus d’allégeance à tout parti politique.

Les revendications essentielles du Hirak ont été clairement exprimées dès le début du mouvement de protestation : refus du 5ème mandat, départ du président Bouteflika, départ de tous les symboles de l’ancien système, organisation d’élections libres et transparentes, exclusion des partis politiques et des personnes ayant soutenu le régime Bouteflika, éradication de la corruption et passage à une nouvelle République réellement démocratique avec un Etat de droit. Sous la pression exercée par le Hirak, le pouvoir actuel (autorité en la personne de M. BENSALAH, issue de l’application de la Constitution) a initié une première réponse aux revendications du peuple algérien, en proposant l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles sous l’égide d’une Autorité nationale électorale indépendante, qui sera chargée de l’organisation de l’élection présidentielle libre, transparente et crédible, allant de la révision du fichier électoral jusqu’à la proclamation des résultats, en passant par la révision de la loi électorale dans sa partie présidentielle. La révision des autres lois de la République se fera sous l’autorité du futur président qui sera élu. Ainsi, sans doute, les résultats obtenus par le Hirak sont énormes, voire même révolutionnaires par comparaison à d’autres pays qui ont vécu des évènements similaires à ceux vécus par notre pays.

Des élections libres et transparentes



Si le Hirak a pu manifester librement, pacifiquement, en sécurité, dans une parfaite organisation et imposer des concessions politiques extrêmement importantes, c’est en partie grâce au soutien de l’armée aux revendications du peuple algérien et en se limitant au strict respect de ses prérogatives constitutionnelles. Il est donc capital de préserver notre armée et la mettre à l’abri des erreurs des politiques incompétents, souvent corrompus.

Pour arriver à mettre en place l’Autorité nationale électorale indépendante (Anie), il fallait initier un dialogue et une médiation avec les différents partenaires actifs : partis politiques, société civile, organisations professionnelles, etc. C’est ainsi qu’une équipe de personnalités nationales volontaires et indépendantes, issue de différents horizons, s’est portée volontaire pour constituer l’Instance nationale de dialogue et médiation (Indm) coordonnée par Karim Younès, ancien président de l’APN de juin 2002 à juin 2004. Les résultats du travail de l’instance Indm ayant été jugés concluants, ils ont servi de base pour la mise en place de l’Anie, présidée par

M. Mohamed Charfi, ancien ministre de la Justice de 2002 à 2004 et de 2012 à 2013. C’est à cette Autorité électorale que revient la tâche de conduire le pays vers l’élection d’un président de la République légitime.

Les exigences, quant à elles, formulées dans un contexte conflictuel complexe, très étendu, à l’échelle d’un pays par exemple, exprimées par l’une ou l’autre partie en conflit, sont souvent plus vastes qu’elles ne peuvent être satisfaites simultanément, mais progressivement en fonction de l’évolution positive des situations.

Tous ces acquis et réalisations, acceptés par le pouvoir en place, peuvent constituer des garanties à consolider au fur et mesure du déroulement du processus électoral, test principal de la crédibilité des engagements pris. Il reste entendu que la garantie totale et définitive ne pourra être assurée que par la continuité pacifique du Hirak et l’implication de citoyens indépendants et crédibles dans le déroulement de toutes les étapes de mise en œuvre du processus électoral.

La situation actuelle fait appel aux Algériens compétents, intègres et audacieux, voire même révolutionnaires. Les Algériens et Algériennes considérés comme « personnalités politiques » doivent s’impliquer pour crédibiliser et réussir la prochaine élection présidentielle dans leurs propres intérêts et ceux du peuple algérien. Ils ne doivent pas rater cette opportunité historique pour placer notre pays dans la voie du progrès.

Benbitour et sa vision



S’adressant au Hirak, M. A. Rahabi, considéré comme « personnalité politique », a déclaré dans un débat télévisé : la responsabilité de la crise actuelle incombe à l’ex-pouvoir qui a gouverné le pays durant quatre mandats successifs. Maintenant, si nous allons tarder à réagir, nous deviendrons aussi responsables de la crise autant que le pouvoir déchu. Quelque temps auparavant et de la même manière, M. A. Benbitour, considéré comme « personnalité politique », après avoir critiqué l’ancien pouvoir, a présenté un programme de sortie de crise. A la question de savoir si la vision qu’il a présentée constitue un programme de gouvernement dans le cas où il sera élu, sa réponse est restée évasive. Reste à savoir si le recul de certains anciens ex-responsables présentés comme « personnalités politiques » est regrettable ou non, l’avenir le dira.

Par contre, ce qui est sûr et bien connu de tous, c’est que la nature a horreur du vide, que nul n’est indispensable, que le peuple est au-dessus de tout, et que l’avenir lui appartiendra et ce jusqu’à ce que la planète TERRE cessera de trembler.

La prochaine élection a une importance exceptionnelle par le fait qu’elle se situe à un moment historique où le pays doit opter pour un choix politique qui aura une influence capitale sur la vie de plusieurs générations futures. Ces élections ne doivent pas être polluées par l’intrusion de figures et/ou symboles de l’ancien système. Les partis politiques qui ont gouverné le pays n’ont pas seulement fait des erreurs de gestion qui, dans certains cas peuvent être en partie tolérées, mais ils ont dilapidé et volé les ressources économiques et financières du pays. Ils ont donc commis des crimes politiques et économiques pour lesquels ils doivent répondre non seulement par personnes physiques interposées, mais aussi en tant qu’associations politiques structurées à l’échelle nationale et tenues de respecter les lois du pays. C’est pourquoi, à notre avis, la participation du FLN, du RND, de TAJ et MPA à la prochaine élection présidentielle doit être interdite. La justice doit trouver une solution à ce problème, sinon la crédibilité de la prochaine élection sera affectée, avec des conséquences néfastes sur le fonctionnement du prochain gouvernement. Ce qui a été fait à ce jour n’est que le premier pas vers la sortie de crise et la construction d’un Etat de droit. Si en quelques mois de mobilisation le Hirak a permis la chute des piliers d’un pouvoir dictatorial, incompétent et corrompu qui a géré le pays pendant quatre mandats successifs, ce qui reste à faire après l’élection d’un président de la République légitime est beaucoup plus important et difficile à réaliser dans des conditions sociopolitiques et économiques de plus en plus défavorables et contraignantes en raison du tarissement des réserves de changes et l’augmentation des besoins du pays dans tous les domaines : éducation, emploi, alimentation, santé, transport etc.

La crise n’est pas insurmontable

La crise qui frappe le pays n’est pas insurmontable. Elle est due essentiellement à l’absence d’une stratégie de développement efficace et à une désorganisation profonde de l’activité économique qu’il est possible de redresser avec les moyens propres du pays.

Pour sortir de la crise économique actuelle, le pays dispose des leviers et moyens internes nécessaires, tels que la limitation des importations en les maintenant au niveau du strict minimum nécessaire ; la réforme du système bancaire pour le rendre plus accessible et plus efficace pour le développement de l’investissement national et étranger ; le développement des activités industrielles valorisant les ressources disponibles en Algérie ; la réorganisation et le développement du transport (public et maritime notamment); la réorganisation et la modernisation de l’agriculture ; le développement des infrastructures logistiques pour la sauvegarde de la production nationale (agricole et industrielle) ; la révision en profondeur de la politique des subventions en pratiquant les prix réels du marché et en attribuant une aide sociale exclusivement aux faibles revenus ; la réorganisation du secteur de la santé ; la réorganisation du système éducatif et de formation professionnelle ; la réorganisation de l’enseignement supérieur en mettant fin au populisme et à la production de chômeurs et en optant pour un enseignement de qualité produisant une véritable élite nationale capable d’innover et s’intégrer dans la spirale de développement technologique mondial. C’est le développement économique et social qui donne naissance à des nations libres, démocratiques et fortes.