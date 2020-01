Qu’est ce qui pourrait attirer les compétences algériennes établies à l’étranger afin de participer à la reconstruction de l’économie nationale ? C’est toute la problématique de la fuite des cerveaux algériens et de la marginalisation de l’élite locale, qui est posée à travers cette interrogation qui prend son origine et s’explique par plus de 20 ans de gouvernance bancale. Effectivement, durant cette période, le fossé entre le scientifique et le gouvernant s’est creusé d’une façon exponentielle, générant des conséquences irréversibles sur l’émergence d’une matière grise qui aurait pu contribuer à conférer aux compétences, le pouvoir de mettre en place des garde-fous, pour prévenir la situation économique chaotique dans laquelle a été plongé le pays, où la compétence et l’efficacité ont été sacrifiées sur l’autel du clientélisme et de la corruption. Cela étant, il faut dire que l’implication des compétences algériennes locales et étrangères, dans la relance économique, est sérieusement remise à l’ordre du jour, avec les nouvelles orientations économiques et politiques du président de la République, qui actent l’émergence d’une dynamique nouvelle, basée sur l’union de toutes les forces vives de la nation pour affronter les grands défis économiques et politiques qui attendent d’être relevés, et ce dans une Algérie qui tente de reprendre progressivement sa place parmi les pays en voie de développement, comme le montre le ballet des chefs d’Etat, qui a marqué l’activité politique ces dernières semaines, à l’image de la visite du président turc et des représentants de plusieurs pays, qui renouvellent leur disposition à collaborer étroitement avec l’Algérie, dans des domaines aussi importants que l’industrie, le commerce, les services, les énergies renouvelables, l’agriculture et le tourisme, pour ne citer que ceux-là.

Dans ce sens, les dernières actions du FCA (Forum des compétences algériennes) versent complètement dans cette optique et reflètent, à l’image de la 2e conférence organisée cette semaine, sous le thème de «l’implication des compétences algériennes dans la construction de la nouvelle Algérie», la disposition de la communauté algérienne établie à l’étranger, à composer avec l’élite locale et apporter sa contribution à l’essor de la nouvelle Algérie. Il va sans dire que cette nouvelle disposition découle d’un constat indéniable de la présence d’une volonté politique ouverte à tous les horizons de collaboration, pour la reconstruction du pays. Or, toute la difficulté pour établir ces passerelles qui ont été détruites depuis longtemps, réside dans la capacité de l’Etat à redonner confiance aux hommes et aux femmes algériens, qui ont brillé par leur parcours, dans plusieurs domaines à l’étranger, et qui ne demandent qu’à apporter leurs contribution à l’émergence de la nouvelle Algérie, sur des bases scientifiques et durables. Pour ce faire, les observateurs ne voient que l’efficacité des actions et des mesures qui seront prises par le gouvernement, en vue d’acter définitivement la rupture avec les anciennes pratiques qui ont érigé la bureaucratie, la corruption et la malversation en des lois intouchables, au détriment de tout espoir de développement économique et social. Ils estiment qu’il s’agit, au-delà d’un discours officiel ambitieux et marqué par une nouvelle vision, d’instaurer un climat d’investissement stable et pérenne à même de traduire, sur le terrain, les effets d’une stratégie d’ouverture où les forces de proposition et de réflexion que représentent les compétences algériennes, peuvent s’exprimer, comme des acteurs à part entière, dans l’édification d’une vision et d’une feuille de route, qui permettront à l’Algérie d’amorcer sereinement, mais surtout objectivement, un nouveau départ.