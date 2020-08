«La société civile demeurait le premier allié pour concrétiser l'édification d'un Etat fort.» Une phrase que ne cesse de répéter le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son élection à la tête de l'Etat le 12 décembre dernier. C'était, d'ailleurs, l'une des promesses phares de sa campagne électorale. En tant que candidat, il s'était engagé à donner un rôle prépondérant pour la société civile dans la gestion de la vie publique. Six mois après avoir pris les rênes du pays, il a commencé par concrétiser une partie de cet engagement. Cela par la facilitation de l'obtention des agréments pour les associations. Plus de 2 600 associations ont été agréées en un mois à l'échelle nationale sur plus de 4 000 demandes d'agrément. L'autre grande avancée est la nomination d'un conseiller spécial chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, en la personne de Nazih Berramdane. Ce dernier a entamé depuis quelques jours un marathon à travers le pays afin de rencontrer les associations et acteurs de la société civile des zones les plus reculées du pays. Il s'est déjà rendu à Oran, Ouargla, Béchar, Constantine et Batna. «Elles seront poursuivies pour cibler l'ensemble des 48 wilayas du pays», assure celui qui est en charge de «vendre» ce projet cher au président. À chaque étape de sa tournée du pays, il explique qu'il est là pour comprendre et apprendre des expériences propres de chaque association dans le militantisme au service de la société dont le pays a besoin aujourd'hui. «L'objectif voulu est la concertation constructive car nous recherchons des associations indépendantes dans le cadre de la loi», souligne ce conseiller. «Nous voulons qu'elles apportent un plus à travers une organisation qui encadre la formation et les échanges d'expériences et réhabilite mieux la société civile au côté des institutions de l'Etat élues ou administratives dans le but de servir au mieux le citoyen et la patrie», poursuit-il. Nazih Berramdane met en avant le fait que les hautes autorités du pays veulent que la société civile soit en même temps une force de proposition et de contrôle. «Ce sont des rencontres pour écouter vos propositions concernant les modalités qui permettront à la société civile et aux associations de jouer un rôle fondamental dans le développement des communes, des wilayas et du pays», soutient-il. Berramdane a également rappelé l'accent porté par le président de la République sur le rôle important assumé par les associations et acteurs de la société civile dans l'accompagnement des institutions de l'Etat dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus et son rôle futur dans le développement. Il est vrai que durant cette crise sanitaire, la société civile en général et le mouvement associatif en particulier ont été d'une aide «salvatrice» en travaillant en totale coordination avec les autorités, ce qui a permis de surmonter la crise et venir en aide aux plus défavorisés. Mais cette société civile de la 2ème République va-t-elle se contenter des actions de solidarité et philanthropie? Cela est certes, l'un de ses rôles, mais pas uniquement.

Dans cette nouvelle République, il est primordial que le militantisme prenne une place importante dans la prise de décision afin de concrétiser le vrai principe de la démocratie participative. Sinon, on risque de retomber dans les travers de l'ancien régime avec un instrument de propagande et non une force de proposition...