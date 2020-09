Et ce, à travers sa présence et son implication dans la crise sanitaire et à travers son rôle prépondérant pour préserver le cachet pacifique du Hirak. C'est dans ce sens, que le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, est longuement revenu sur sa mission, lors du point de presse tenu en marge de la rencontre consultative qu'il a animée, ce samedi dernier dans la wilaya de Aïn Defla, précisant que «le rôle de la société civile dans l'Algérie nouvelle n'est plus à démontrer, c'est une entité qui ne constitue pas le concurrent des institutions de l'Etat, mais qui doit en être le complément dans le seul intérêt du pays». Un atout de taille pour marquer la nouvelle configuration de la scène politique et le temps où la société civile était réduite à jouer un rôle de seconde importance est révolu.

Désormais, son action et ses positions dans les grandes décisions, s'inscriront dans l'édification de la nouvelle République, à travers l'expression des attentes et des préoccupations de la société, qui détermine sa mission profonde, et qui lui confére la légitimité d'exister à travers les textes de la Loi fondamentale du pays «Il ne fait pas de doute que compte tenu du rôle qu'elle est appelée à jouer et de la dynamique qu'elle est censée impulser à la vie politique du pays, la société civile figurera au sein de la prochaine Constitution qui, comme tout un chacun le sait, fera l'objet d'un référendum le 1er novembre prochain» a souligné Berramdane.

Une position qui nécessite un retour inévitable sur le code des associations et son adaptation aux nouveaux paradigmes de gouvernance de l'Algérie nouvelle, dans le but de conférer à la société civile, les outils juridiques qui lui permettront de mener à bien sa mission. C'est ce que confirme Berramdane qui précise que «la révision de ce dernier s'avère inéluctable compte tenu de son incompatibilité avec les développements de la société ainsi que des visions et approches de l'Algérie nouvelle».

Par ailleurs, se tenant au coeur de la réalité du terrain et des défis socio-économiques de l'heure, la société civile sera, également, au centre des actions de développement économique.

Pour Berramdane, «il est impératif d'impliquer le mouvement associatif dans le domaine du développement, voire en matière de création de richesses et de postes d'emploi. L'avenir des associations dépendra désormais, de leur degré d'efficacité et de la pertinence du projet qu'ils défendent. Au lieu de se plaindre du manque de moyens financiers alloués par les pouvoirs publics, certaines associations peuvent jouer un grand rôle en matière de développement socio-économique». C'est donc en totale rupture avec ses anciennes positions, que le rôle de la société civile dans le plan de la relance économique, sera axé sur la valorisations des acquits certes, mais également sur le renforcement du front intérieur en mettant en avant les compétences nationales susceptibles d'engendrer l'efficience et la rigueur nécessaire pour la réussite de cette transition socio-économique.