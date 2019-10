«Les médias et les défis environnementaux », c’est au tour de ce thème que s’est tenu, jeudi dernier, une journée d’étude organisée par l’Association des journalistes de Constantine en collaboration avec son partenaire allemand, la fondation Konrad Adenauer Stiftung. Ce dernier contribue activement, à travers ses programmes et projets, à la communication internationale et à l’entente entre les peuples. Cette fondation a principalement axé une activité sur les domaines de la démocratie et de l’Etat de droit, de la société civile, de l’économie sociale de marché, du dialogue interculturel, de la prévention des conflits ainsi que des relations entre l’UE et les pays méditerranéens.

Afin d’atteindre ses objectifs, la KAS travaille avec une multitude de partenaires locaux. Parmi ceux-ci, se trouvent, entre autres, des universités, des associations de la société civile et de l’économie privée, de même que des institutions étatiques et des partis politiques. La représentante de cette fondation, Nora Beljoudi qui est intervenue juste après la présidente de l’AJC Ilhem Tir a déclaré à L’Expression : « On est là depuis l’année 2000 et on travaille avec beaucoup de partenaires algériens. La ligne générale de la fondation c’est la promotion de la société civile, des collectivités locales, de l’économie sociale de marché, de la démocratie, du dialogue interreligieux, mais on travaille également sur les énergies renouvelables et sur l’environnement ».D’où a-t-elle ajouté « cette journée d’étude sur l’environnement. Je suis très, très ravie de voir l’intérêt que tout le monde a porté à cette thématique, donc je vois qu’il y a vraiment une prise de conscience. Je demanderai à tous ceux qui ont été là, notamment les journalistes de ne pas se limiter uniquement à cette salle, que chacun de nous arrive à sensibiliser, à son tour une personne c’est déjà un acquis ». Cela dit comme l’expliquera Warda Nouri, membre de l’AJC, les journalistes sont autant concernés par cette problématique de l’environnement et le traitement de ce sujet qui touche notre quotidien reste encore loin des espérances souhaitées. La conférencière qui a fait un exposé sur « les sujets environnementaux dans la presse et les sources d’information », a aimé intervenir pour sensibiliser les journalistes à mieux prendre en charge le sujet car il s’agit de notre santé et de notre bien- être. En effet, les autres intervenants, des spécialistes de la question, n’ont pas manqué de sonner l’alarme sur, notamment les produits que nous consommons. L’exposé du professeur M.H. Belmahi, chef de service de toxicologie au CHU de Constantine, a été plus qu’un indicateur sur le danger qui menace la santé du citoyen. Il a traité dans son intervention « l’évaluation des rejets dans l’environnement à Constantine ». Un sujet qui alerte sur le taux des métaux lourds qui contaminent aujourd’hui les fruits et légumes. « L’impact des déchets plastiques sur la santé et l’environnement » a été également un thème abordé par Benbouzid Belkacem de l’association Apne où il a expliqué le danger qui menace toute la planète. C’est dire que l’environnement doit être notre priorité.