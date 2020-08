Le processus référendaire qui se prépare dégage déjà une reconfiguration en perspective. Depuis plus d'une année et demie la situation politique n'a pas eu a résoudre la problématique cruciale de la transformation de l'échiquier politique, la classe politique tourne en rond sans pour autant qu'elle puisse dégager une dynamique politique à la hauteur des attentes de la société.

Le référendum de novembre prochain sur la révision de la Constitution sera aussi une rupture avec la classe politique actuelle, elle se verra mordicus suivre la dynamique ou dans l'obligation de disparaître d'une manière définitive de la scène politique nationale.

Une fois que le référendum s'achèvera et que la nouvelle Constitution entrera en vigueur, la première des choses qui sera mise en branle sur le plan politique, c'est bien la dissolution du Parlement et des Assemblées communales.

Cette démarche précipitera la situation politique vers une nouvelle dynamique et recentrage de la classe politique.

La dissolution des instances élues héritées de l'ancien régime va enclencher un nouveau processus politique qui sera le témoin de la démarche qui sera entamée d'un point de vue de restructuration de la classe politique, de son renouvellement et voire même de son rajeunissement.

L'après-référendum sera une autre réalité politique, tout un spectre fera son apparition sur les décombres d'une classe politique obsolète et qui a montré ses limites d'une manière drastique et ahurissante même.

La scène politique nationale sera transformée, de nouvelles forces verront le jour, même si les forces traditionnelles dont l'ancrage est réel, subiront quelques fatras de par l'enjeu qui se présente et la concurrence qui sera rude à l'aune des changements qui viennent de surgir au sein de la société après l'élan populaire du 22 février 2019 et sa dynamique qui s'est soulevée contre le statu quo, l'ancien régime et sa classe politique aussi.

Les partis et les formations politiques sont face à un véritable défi, leur existence est réellement menacée, cela exige que ces dits partis doivent s'adapter ou connaîtront un filtrage de facto via la nouvelle conception politique qui sera régentée par la future Constitution qui sera entérinée par la voie référendaire.

L'Algérie va assister inexorablement à une nouvelle situation qui aura trait à la nouvelle classe politique en cristallisation. Cela sera un véritable test pour la classe politique traditionnelle, mais aussi un défi pour les nouvelles formations et des partis qui se reconnaissent dans la dynamique nouvelle issue de l'élan populaire et des exigences pour un changement institutionnel, mais aussi en profondeur en ciblant les structures sociétales à la fois.

Il est difficile de dire que cette reconfiguration portera ses fruits à court terme, mais nécessairement les choses vont se concrétiser à moyen terme, étant donné que ladite dynamique sera l'apanage des forces nouvelles et des courants reflétant les défis en cours et les attentes de la majorité des Algériens et des Algériennes qui aspirent à un changement profond dont les traits ne devraient pas épargner les volets économique et social comme contenu et matrice de ce processus de changement que tout le monde attend avec impatience pour favoriser une issue rapide de stabilité et de parachèvement de l'édifice institutionnel.

Le contexte est délicat, les enjeux sont de taille, cela rend l'affaire très dure et très coriace à la fois. Mais la nature a horreur du vide, une classe politique désuète et incapable de produire des alternatives, finira par être dépassée par les forces montantes et en présence d'une manière concrète et efficace.

Dès lors, les questions qui se posent maintenant, sont: comment les forces nouvelles vont-elles agir sur la situation politique du pays et quelles seront leurs approches sur l'essentiel qui a trait aux questions brûlantes et phares relevant de la stabilité politique, la souveraineté nationale et la sauvegarde de l'Etat national?

Autant de questions dont les réponses finiront par être connues une fois, que le processus référendaire achèvera sa dynamique et que la nouvelle situation politique sera enclenchée.