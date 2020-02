Le temps c’est de l’argent. L’Algérie n’a ni l’un ni l’autre ! De l’aveu même du Premier ministre, les finances sont dans le rouge n’excluant pas un recours au financement extérieur. À la veille de la réunion walis-gouvernement, la question des ressources financières se pose plus que jamais . D’où le gouvernement compte ramener l’argent pour tenir l’une des promesses phares du président Tebboune, à savoir un développement équitable pour toutes les wilayas du pays ? Une question sur laquelle devront sérieusement se pencher les participants à ce conclave de deux jours. En fait, la donne est simple : les walis devront désormais penser avec une logique économique. Ils auront un rôle de manager à même de se débrouiller pour répondre aux besoins des populations, mais également capables de décliner des stratégies en objectifs opérationnels. L’État central doit les accompagner en fixant ses objectifs, tout en contrôlant leurs réalisations. Ces objectifs chiffrés seront, mensuels, trimestriels ou annuels tout dépendra de leur complexité. Comme dans une vraie entreprise, ceux qui les réaliseront seront récompensés alors que les autres seront sanctionnés. On peut aller même jusqu’à imaginer de voir la création d’une compétition entre eux pour désigner avec des critères objectifs le «wali de l’année». Une façon de les booster pour donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bien-être de leurs administrés. Surtout qu’ils auront désormais, un rôle de prospecteur, maîtrisant l’art du marketing et de la communication, pour «vendre» leurs wilayas aux potentiels investisseurs. Ils sont dans l’obligation de créer une synergie économique en mettant en place les conditions favorables pour attirer les investisseurs. Dans ce sens, la maîtrise des mécanismes économiques est primordiale afin de dynamiser le développement de leurs wilayas respectives. En plus d’attirer les investisseurs, leur mission sera de rationaliser les dépenses. Fini l’époque du «wali- nabab» qui débourse sans compter. Ils doivent avant tout prévoir et gérer leurs ressources de manière optimale. Chaque centime doit être justifié, servant l’intérêt général ou permettant de faire fructifier le budget des wilayas. Ils devront aussi aller chercher cet argent dans les niches internes. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné quelques pistes à ce propos. Il parle, notamment, de l’informel où «se cachent des centaines de milliards». Justement, certaines wilayas dites pauvres sont réputées pour leurs marchés où circulent chaque jour des millions de dollars, à l’image d’Oum El Bouaghi avec les «souks» de Aïn Fekroun et Aïn M’lila ou la wilaya de Aïn M’lila avec celui de Tadjenent.

La remise sur le circuit «formel» de cet argent sera donc primordial pour ceux qui seront désormais considérés comme les présidents de leurs régions.

À eux donc de trouver les mécanismes nécessaires pour atteindre ce genre d’objectifs. Le recours aux nouvelles technologies pourrait aussi être une solution parmi tant d’autres. Mais le temps presse. Ils sont tenus à un timing bien précis avec des objectifs bien définis.