L'élection du président de la République, la nomination d'un Premier ministre, l'arrestation des têtes de la maffia politico-financière, la réaction noble de notre armée en face d'un vide juridico-politique sont autant d'indices d'un réel changement qui se profile à l'horizon, mais ils restent insuffisants. Il est une chose qu'il faut souligner. Le système ne peut se résumer au poste de président, de chef du gouvernement, de ministre, de wali. Le système c'est d'abord un peuple éduqué, la primauté de la compétence sur les autres critères, c'est le respect strict de la loi et son application, c'est l'émergence du savoir au service de la patrie, c'est le combat pour les valeurs, c'est le choix de parlementaires et de sénateurs au service de l'électeur.

Depuis le 22 février et pour le 45ème vendredi, le peuple marche et exige le départ du système. La revendication est noble, légitime et mérite tous les sacrifices.

Le changement tant voulu passe par un regain de conscience chez tout un chacun. Parmi les marcheurs, un fort taux se résume à des travailleurs et des cadres de l'ensemble des secteurs publics et privés. Le changement exigé passe d'abord par un regain de conscience chez ces gens qui, toute la semaine, ne font pas leur travail pour venir le vendredi porter des jugements sur autrui. Pour vérifier cela, il suffit à chacun de nous de se rendre dans un service hospitalier pour voir comment des infirmiers et des infirmières, des médecins, affichent un mépris apparent envers les patients. Il suffit de s'y rendre pour constater de visu comment le favoritisme et les passe-droits sont concrets. Il suffit de se rendre dans une administration pour y retirer un document et voir là aussi comment on avantage un citoyen par rapport à un autre.

L'école, l'enseignant qui dispense le minimum de savoir pour ensuite obliger les apprenants à faire des cours payants chez lui. Même les commis de l'Etat chargés de faire valoir la loi, retirent par exemple le permis à un tel pour utilisation du portable, mais ferment les yeux devant un autre qui a le bras long.

Le constat s'applique au secteur public comme au secteur privé. Le changement tant voulu passe par une correction de nos habitudes et nos comportements.

Le jour où le responsable ne mentira pas au peuple et à son supérieur, quand le fonctionnaire fera son travail correctement et conformément à ses attributions, quand le médecin se donnera le temps qu'il faut face à un patient, où l'enseignant dispensera son cours avec conviction et amour, le policier fera régner la loi équitablement entre les citoyens, le jour où l'amour de la patrie ne sera pas une comédie en face des caméras avec des objectifs inavoués, où le juge prononcera des verdicts en son âme et conscience, où l'avocat ne s'amusera pas à cumuler les reports pour être mieux rémunéré, le jour où personne ne maquillera le quartier pour cause de visite d'un responsable.

Pour sérier tous les dysfonctionnements qui caractérisent le quotidien, la liste est encore longue. Ce jour-là, le système changera et les incapables n'auront plus le courage ou l'opportunisme de venir postuler à représenter le peuple ou à gérer ses affaires en s'appuyant sur la division, une fausse légitimité et le spectre du danger venu de nulle part.