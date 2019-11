Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu mardi dernier le Premier ministre, Noureddine Bedoui, «avec lequel il a passé en revue la situation politique et socio-économique du pays», a indiqué un communiqué de la présidence de la République.Le Premier ministre a présenté un exposé sur «les efforts et les démarches visant l’amélioration du recouvrement fiscal à commencer par le diagnostic de l’état de recouvrement des droits de l’Etat et la réforme du système fiscal national». Le chef de l’Etat a instruit le Premier ministre, à ce titre, d’«accélérer la cadence de mise en œuvre du plan de réforme et de relance de la fiscalité et d’œuvrer à la mise en place d’une stratégie nationale complémentaire et pluriannuelle pour la réforme du système fiscal, en vue de limiter les pertes considérables que subit l’économie nationale en raison de l’évasion fiscale qui a atteint des proportions inacceptables».Ces orientations interviennent, faut-il le rappeler, dans un contexte marqué par la baisse drastique de la fiscalité pétrolière résultant des reculs, aussi bien, de la production nationale que des cours du pétrole ces dernières années. Ceci a réduit sensiblement les recettes du pays, d’où cette crise financière.