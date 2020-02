Escroquerie! Voilà le terme utilisé par le ministre de l'Industrie pour qualifier l'activité de montage automobile. «Cette activité est une escroquerie au nom de l'industrie», a sèchement lancé Ferhat Aït Ali Braham. Un terrible aveu d'un ministre de la République qui reconnaît que la voiture «made in Bladi» n'est qu'une utopie. Il est donc impératif de mettre fin au plus vite à cette arnaque qui a déjà coûté des millions de dollars? Eh bien non! Le premier responsable de l'industrie parle d'une révision du cahier des charges. «Le nouveau cahier des charges relatif au montage automobile sera promulgué dans deux mois», a-t-il annoncé lors de la même réunion. Il annonce même l'arrivée d'un nouveau venu qui devra arriver dans les prochains mois. Il s'agit du français Peugeot.

Des déclarations qui sont en quelque sorte en contradiction avec son réquisitoire contre cette activité. Pouvons-nous faire du neuf avec une vieille escroquerie? Surtout qu'en parallèle, ceux qui activent dans le domaine continuent de travailler le plus normalement du monde. On vient même de leur libérer les kits CKD-SKD. Pis encore, la marque au Lion qui a été choisie sur la base de l'ancien cahier des charges

va-t-elle s'adapter à cette nouvelle réalité?

Le ministre se montre rassurant en affirmant que ce «cahier des charges consacrera une nouvelle vision basée sur l'intégration progressive des composants produits localement et l'adaptation aux développements que connaît le marché automobile à l'échelle internationale».

Mais sincèrement, pouvons-nous réellement imaginer que ces entreprises s'adaptent à cette nouvelle donne? Des sociétés qui ont été créées sur du faux peuvent-elles transformer leurs hangars en véritables usines et ce dans un laps de temps record? Il ne faut, également, pas oublier que la majorité des patrons de ces sociétés est en prison. Un défi qui semble difficile à réaliser, pour ne pas dire impossible. En fait, on a l'impression que même les hautes autorités du pays n'y croient pas du tout. Sinon, comment autoriser l'importation des véhicules si on a l'ambition d'avoir sa propre industrie? Une réouverture des importations qui ne concernera pas que le neuf. Il est aussi question de l'occasion avec les véhicules de moins de trois ans. On a l'impression que les responsables en charge de ce dossier essaient juste de gagner un peu de temps. En bon communicant, Ferhat Aït Ali a noyé le poisson de cet épineux dossier en sortant une nouveauté qui va occuper la galerie pour un petit moment. Il parle des voitures électriques. «Le monde entier se dirige vers la production et l'usage des voitures électriques» a-t-il annoncé.«L'Europe fonctionnera exclusivement grâce à l'électrique à l'horizon 2025 tandis que nous, nous regardons toujours du côté de l'assemblage de véhicules à combustion, à énergie fossile?», a poursuivi le ministre. Concrètement, cela est-il envisageable? Le Maroc a déjà pris de l'avance dans ce domaine en ouvrant les portes au géant chinois BYD, l'un des leaders mondiaux de l'électrique et de l'hybride. Le contrat a été signé il y a de cela trois ans et la première voiture est prévue pour les prochains mois. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu beaucoup de temps au voisin de l'Ouest qui a mis en place une vraie industrie de production automobile, faisant de ce pays le champion continental dans la production de voitures. Certains modèles de marques étrangères sont même fabriqués exclusivement au royaume.

On ne peut donc logiquement pas parler de l'électrique sans avoir une base industrielle et des sous-traitants performants, ce que le ministre de l'Industrie sait pertinemment. Cette industrie est tout simplement un cadeau empoisonné laissé par l'ancien régime. La grosse problématique se situe dans les milliers d'emplois qui risquent de disparaître.

La situation économique actuelle ne permet pas un tel sacrifice. Aït Ali Braham se montre optimiste en assurant que l'État va «leur trouver une solution, en les employant dans des usines plus sérieuses». Mais comme l'a dit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour justifier le déblocage des kits de montage, «chadouna mel y ade Li tawdjaâ» (Ils nous tiennent par là où ça fait mal, Ndlr) en référence aux emplois. Cet épineux dossier n'a donc pas encore fini de faire parler de lui...