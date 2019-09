Au total, 9110 000 élèves, dont 155000 nouveaux retrouvent le chemin de l’école au niveau national au titre de l’année scolaire 2019-2020. L’encadrement est assuré par 479081 fonctionnaires et 250533 fonctionnaires administratifs au niveau de 27355 établissements éducatifs (19521 écoles primaires, 5616 collèges et 2488 lycées). Réception de 656 établissements éducatifs, dont 426 primaires, 137 collèges et 93 lycées, outre 161 autres prévus à la fin de l’année en cours. Renforcement du transport scolaire et amélioration des conditions de prise en charge des élèves à travers l’acquisition de 1000 nouveaux bus. Les classes intégrées destinées aux personnes aux besoins spécifiques renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851. Impression de 50 millions de manuels scolaires, tous cycles confondus.