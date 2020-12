Le personnel de l'Education nationale est dans l'expectative et s'interroge sur le pourquoi de cette temporisation, pour ne pas dire le gel de ce décret, alors que la réactualisation du statut particulier permettra à coup sûr de combler le manque au niveau des postes administratifs, notamment ceux de conseiller de l'éducation (surveillant général), proviseur et directeur des trois paliers de l'enseignement.

En situation normale, un décret approuvé et signé par le président de la République ou le Premier ministre prend effet immédiatement à l'image de la loi de finances ou celle des hydrocarbures. Dans les cas complexes, une circulaire d'application explicative intervient, à l'exception du seul décret 266/14 signé et paru au Journal officiel de la République en 2014. Or, à ce texte officiel, 6 ans après, il n'a été donné aucune suite. Pourquoi? « La réponse est claire! Certaines forces occultes, antirépublicaines, font barrage et bloquent l'application dudit décret qui nécessite la réactualisation du statut de l'éducation, promulgué en 2012, par le décret 12/240», répond Nabil Ferguenis. Ce syndicaliste précise: «Ce décret 12/240 avait montré ses limites dès le départ.» Ferguenis veut pour preuve « la gestion du secteur par dérogation depuis 6 ans et cela continue!».

Ferguenis estime qu' «il n y a aucune bonne volonté pour y remédier car cela n'arrange pas ceux qui, par le biais de ce décret dit 12/240, ont pu empêcher les compétences du secteur d'émerger et de s'épanouir, mais au contraire, ce décret a propulsé en avant une médiocrité inimaginable grâce à leur outil de gestion, celui des concours souvent marqués par le copiage qui permet aux incompétents d'accéder aux postes de responsabilité et neutraliser toutes les compétences du secteur de l'éducation!».

Ni l'expérience professionnelle ni le savoir-faire ni même l'étude des dossiers ne sont pris en considération, c'est pourquoi « vous trouverez des responsables blâmés accéder aux postes supérieurs dans tous les paliers et toutes les wilayas!», souligne Nabil Ferguenis qui cite pour preuve «les conflits interminables, qui apparaissent à chaque début d'année scolaire» Comme remède provisoire, la tutelle use de son pouvoir limité et procède au transfert du concerné vers un autre établissement puisque le statut actuel, fait sur mesure, ne permet pas à l'administration locale de dégrader le concerné ou de le radier carrément à cause de la mauvaise gestion ou du conflit interminable durant toute sa vie du responsable. Conséquemment à ce blocage, «la plupart des établissements sont livrés à eux-mêmes»

L'exemple le plus frappant est celui du surveillant général qui est un poste en voie de disparition et avec lui la discipline à cause toujours de ce statut particulier qui n'encourage pas les compétences dans le secteur. Un superviseur compétent finira superviseur en retraite; la même chose pour les autres corps. C'est ce qu'appelle notre interlocuteur «la construction du sous- développement» et qui s'interroge «comment se fait-il qu'il suffit de réussir au concours pour accéder au poste supérieur même si le concerné est sanctionné dans son dossier?. N'est -ce pas là une preuve irréfutable du bien-fondé de la théorie du complot contre les compétences du secteur? Alors, pourquoi le décret 14/266 n'est plus une priorité bien que le ministre lui-même ait promis son application avant le 31 mars 2020», conclut en s'interrogeant Ferguenis Nabil, syndicaliste.