Yennayer n'est pas passé inaperçu cette année, au-delà de son historicité et son prolongement civilisationnel avérés, il se trouve que le calendrier est sujet d'ambivalence et d'interprétation quant à l'origine en rapport avec un personnage dont le nom est partagé entre Chachnaq, Sheshonq et Schischak.

La polémique fait rage sur, la Toile à propos de ce personnage, peu importe le nom réel, l'essentiel pour le commun des mortels c'est que l'histoire a retenu que ce nom a été pendant une période de l'humanité un pharaon. Est-ce pour autant suffisant de dire que ce n'est pas un Berbère? objectivement, la réponse c'est le non, tout simplement la berbérie s'étalait dans toute l'Afrique du nord. Mais l'origine de ce pharaon est attribuée aux tribus libyques, les historiens anciens et contemporains sont unanimes sur le fait que Chachnaq a un premier ancêtre désigné comme «le Libyen Bouyouwawa», c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout numide.

Le problème qui a suscité la polémique des plus rageuses et chaudes, c'est le rapport entre Yennayer et cette représentation symbolique qui tient à un calendrier dont le calcul est faussé par ladite connotation empruntée d'un pharaon égyptien en remettant en cause le calcul d'un calendrier agricole plus ancien et plus historique dans son explication basique inhérente aux saisons et à la nature.

Donc, il s'agit de l'identité et de l'histoire propre des Algériens et des Algériennes qui se voient écornées par un choix d'une symbolique elle-même sujette à contradiction et de remise en cause sur le plan historique.

Les Algériens se sentent perdus dans cette «faune» de l'histoire étriquée et falsifiée pour des raisons relevant d'une manipulation et une récupération des plus studieuses avec comme fond asseoir un mythe fondateur somme toute fétiche et anachronique.

Il ne s'agit pas de remettre en cause notre histoire millénaire et foncièrement berbère. Les reliques, les omoplates et les gravures sont légion qui démontrent on ne peut plus clair que l'Afrique de Nord est berbère. La question n'est pas là, elle est au niveau de ce choix d'un roi de la période pharaonique de l'ancienne Égypte pour le faire hisser au rang d'une symbolique typiquement algérienne. Pourtant, l'histoire numide est jalonnée par des symboles et des héros de la hauteur de Chachnaq, voire plus même en termes de bravoure et de combat héroïque contre les envahisseurs. Pourquoi alors Chachnaq et non pas Jugurtha ou Syphax et d'autres héros de la Numidie et de la Maurétanie qui relevaient du royaume berbère par excellence?

La question reste posée avec acuité, l'histoire est une arme à double tranchant, on ne badine pas avec les symboles et les références de l'histoire. Faire de l'identité d'un peuple ce qu'elle n'est pas, cela s'appelle du révisionnisme qui cache mal son fondement pernicieux visant à réécrire l'histoire d'une nation d'une manière tendancieuse et fallacieuse. Les contrebandiers de l'histoire ne font recours à ce genre de falsifications que pour une raison politicienne qui ne sied pas à l'héritage historique et civilisationnel réel et matériel d'un peuple, mais bel et bien pour asseoir une légitimité farfelue et sans fondement réel en adéquation avec le processus historique et civilisationnel dudit peuple.

Maintenant si l'enjeu est ailleurs, cela doit être bien explicité et énuméré pour sortir des sentiers battus et afficher la véritable réalité et le vrai dessein qui se dissimulent derrière cet imbroglio nommé Chachnaq.

L'histoire d'un pays ne se résume pas à des fantasmes d'une kyrielle de politicards en mal d'une identité en allant jusqu'à se faire créer une autre somme toute hybride et fallacieuse sur tous les plans.

Est-il temps de redonner aux historiens, les vrais, ceux qui font de la matière historique une science, la place de choix qui leur sied et non pas ceux qui réduisent l'histoire à des sornettes et des vétilles pour servir une illusion et une chimère?