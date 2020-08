L’ancien journaliste de l’agence Algérie presse service (APS), Abdelmadjid Benhadid, est décédé avant-hier, à l’âge de 79 ans à l’hôpital de Koléa (wilaya de Tipasa), des suites d’une longue maladie. Le défunt, dont les confrères attestent de son professionnalisme et de son sérieux, a débuté sa carrière de journaliste parmi l’équipe rédactionnelle de l’hebdomadaire arabophone El Moudjahid El Ousbouai. Il renforce son parcours journaliste en rejoignant l’APS où il a exercé de longues années et gravi les échelons de responsabilité. Il faut savoir que Abdelmadjid Benhadid a été, de 1984 à 1990, correspondant de l’APS à Beyrouth (Liban). Il a couvert, à ce titre, les événements historiques qui se déroulaient dans cette partie du monde. Ses collègues de l’APS et des titres de la presse nationale de l’époque, lui reconnaissent un suivi rigoureux et objectif des événements de l’époque, notamment la résistance palestinienne contre l’entité sioniste d’Israël. De retour au pays, Benhadid occupe le poste de directeur de l’information de l’Agence, avant qu’il ne soit désigné en qualité de conseiller du président du Conseil de la nation. Une mission qui exige du talent, ce qui ne manquait pas au défunt.