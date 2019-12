Algérie presse service (APS) a relayé une information stipulant que la direction de campagne électorale du candidat à la présidentielle, Ali Benflis a été victime d’une infiltration par un élément accusé d’intelligence avec l’étranger. Dans ce sens, l’APS a souligné que « les services de la Sûreté ont dévoilé un plan d’infiltration de la campagne du candidat Benflis à la présidentielle du 12 décembre courant par des forces étrangères», mentionne-t-on.

La même source a indiqué que «les services de la Sûreté ont arrêté l’individu répondant aux initiales B.S, un des proches du candidat Benflis pour intelligence avec des parties étrangères », et d’ajouter «l’individu en question a collecté des informations pour les remettre à un pays étranger, des informations dont l’exploitation est de nature à nuire aux intérêts des services de la Défense nationale », affirme-t-on. La source affirme que la personne en question a été arrêtée par les services de sécurité en précisant que « l’arrestation de l’individu a eu lieu suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux », la même source a fait savoir que le prévenu a été présenté au tribunal de Bir Mourad Rais et placé en détention provisoire, pour avoir «entretenu avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques, et l’organisation d’une manière occulte d’un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la Défense nationale », souligne-t-on.

Pour sa part, la direction de la campagne électorale du candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a exprimé sa position par rapport à cet événement via un communiqué explicatif. Dans ce sens, la direction de campagne de Benflis a confirmé que « le nom de la personne en question a été confirmé. Ce nom existe mais non pas en sa qualité de membre ou faisant partie des éléments qui constituent l’ossature de la direction de la campagne électorale. Cette personne est venue assister au processus de la campagne en sa qualité de professionnelle du son », argue-t-on.

De l’autre côté, la direction de la campagne électorale du candidat Ali Benflis a remercié les forces de sécurité qui ont « réussi à mettre en échec ce scénario qui vise le pays et ses intérêts vitaux et stratégiques », lit-on dans un communiqué de la direction de la campagne électorale du candidat Ali Benflis.