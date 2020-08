Une nouvelle fois, la station de dessalement de Fouka a connu un incident technique. Cette fois-ci, cela est intervenu à un moment des plus sensibles, à savoir un Aïd El Adha sous le signe du coronavirus et de la canicule. Un sabordage qui a entraîné un arrêt de plusieurs heures, provoquant la colère des citoyens. Le ministère des Ressources en eau semble écarter la simple panne technique, au vu de la répétition des incidents de ce genre. Il a alors décidé de déposer plainte auprès des services de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de déterminer les responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué. «La station de Fouka enregistre fréquemment des incidents induisant parfois son arrêt total, comme cela a été le cas en 2019. Plus d'une fois, ces arrêts inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-vous importants pour notre peuple», note la même source. Le premier responsable du secteur, Arezki Berraki, a affirmé qu'il ne «peut tolérer ce genre de situations fortement pénalisantes pour les citoyens». Il a dans ce sens, demandé à ce que toute la lumière soit faite, afin de démasquer les auteurs de ce «crime» qui peut provoquer de graves troubles à l'ordre public. Survenu à la veille de l'Aïd El Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait causé des perturbations dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et de Tipasa. Le problème ayant causé cet incident a été résolu en début d'après-midi et la station a repris sa production optimale. Néanmoins, cela a provoqué la colère des citoyens qui se sont retrouvés sans une goutte d'eau dans une journée aussi sensible. La Seaal a, certes, pris des mesures pour assurer la continuité de l'approvisionnement avec des réservoirs pleins, toutefois, il est inamissible d'assister à ce type d'incidents à chaque événement ou fête nationale.