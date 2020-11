Au lendemain de la «douche froide» du référendum sur la révision constitutionnelle, la scène politique s'installe dans l'expectative. Tant il est vrai pour les partis de l'ex-alliance présidentielle, ils ne disposent d'aucun «filet de sauvetage» censé amortir leur chute, les autres formations de la scène nationale vivent également le dilemme d'une représentation populaire fictive qu'ils balancent à la figure du pouvoir en se cachant systématiquement derrière les accusations qu'ils profèrent à l'endroit du pouvoir sur le gonflement des listes électorales. L'assiette électorale, mise en lumière par le référendum sur la révision constitutionnelle, est certainement plus fournie en termes de réservoir «exploitable», mais aucune famille politique ne peut se targuer d'y avoir sa part. C'est dire que l'expérimentation de la démocratie qui devra enfin débuter à travers une lutte partisane loyale, loin de l'argent sale et l'ingérence de l'administration, ne sera pas une promenade de santé pour l'ensemble des acteurs politiques du pays. La promesse présidentielle de ne plus «triturer» les chiffres des consultations populaires et l'élaboration d'un nouveau Code électoral autrement plus juste que celui actuellement en vigueur, mettront la scène nationale devant ses propres responsabilités. Les partis proches du pouvoir ne compteront que sur eux-mêmes et ceux de l'opposition perdront l'argument de l'omniprésence de l'administration et la sécurité dans le fait électoral.

Cette nouvelle donne devra en principe rendre caduques les exigences d'une partie de l'opposition qui réclame «le départ du système». En effet, en apportant toutes les preuves de transparence et la volonté de respecter la régularité des scrutins, on voit mal un discours radical, niant même la consultation populaire, passer dans l'opinion nationale. Aussi, si l'étape de la révision constitutionnelle a, dit-on, montré le peu d'ancrage des promoteurs du projet, la prochaine jugera les acteurs politiques de tous bords. Et pour cause, il n'est pas interdit de prédire, lors des prochaines échéances législatives et locales, sous un nouveau régime électoral, une désaffection de l'électorat. Un test grandeur nature pour une classe politique qui n'a jamais jaugé de ses compétences réelles, se contentant le plus souvent d'une lecture incorrecte des comportements politiques des Algériens. Et cela, jusqu'au Mouvement populaire qui fait l'objet, depuis sa naissance de tentatives de récupération de la part de toutes les obédiences idéologiques que compte le champ politique national.

C'est dire donc que le premier acte politique du président de la République aura véritablement un impact direct sur tous les partis politiques présents sur la scène politique. Celle-ci connaîtra son véritable poids dans la société et celle-ci devra sécréter sa propre dynamique pour se placer en situation d' «acteur-contrôleur» des politiques. La manoeuvre est bien plus facile à imaginer qu'à mettre en oeuvre, mais la régularité annoncée des prochains scrutins apportera déjà une grande partie de la réponse. Dans ce «puzzle» constitutif de la société de demain, aux premières pièces déjà constitutionnalisées, à l'image de la promotion des associations et de toutes les libertés individuelles et collectives, viendront s'ajouter des dispositifs légaux qu'inspirera le prochain Code électoral et rendra très lisible le programme présidentiel dans son volet reconstruction des institutions de la République.

Si schématiquement, le tableau ainsi décrit peut paraître trop idéal, il n'en reste pas moins que sa réalisation doit impérativement être le fait de partis politiques et d'associations civiles. Mais c'est justement à ce niveau que le déficit est plus qu'évident. Et pour cause, l'offre politique du moment, entre une famille islamiste, dont une partie a le regard tourné vers le modèle turc, une famille nationaliste qui se découvre un poids populaire chétif et une autre dite républicaine, qui s'accroche à des thématiques d'extrême gauche sans aucune prise sur la réalité sociale, force sera d'admettre que les prochaines échéances électorales ne seront que des tours de piste, pour une scène politique qui a tout à apprendre. Et en attendant de confier les institutions du pays à des formations immatures et trop idéologisées, le pays fera face à sa propre fragilité. À moins que le génie populaire, vienne secouer le cocotier républicain.