Karim Younès: la force tranquille

«Ces personnalités constituent les membres du Panel de personnalités nationales, appelé à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de l’état lors de son discours du 3 juillet 2019, dans le cadre d’une offre politique globale.» C’est ce qu’a publié, Karim Younès, juste après la rencontre avec le chef de l’état, sur sa page facebook. Âgé de 71 ans et ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN) de 2002 à 2004, il est écrivain et homme politique. Il est titulaire d’une licence en littérature française et a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment secrétaire d’état et ministre de la Formation professionnelle. Après son retrait de la vie politique, Karim Younès a consacré son temps à l’écriture en publiant des ouvrages sur l’histoire de l’Algérie. Il a publié cinq ouvrages sur l’histoire de l’Algérie et la colonisation française en Algérie, notamment le dernier, où il revient sur l’identité nationale, la construction de l’état-nation, et y aborde l’actualité brûlante du pays, mettant en exergue les maux qui ont rongé le pays, ces dernières années. Il y évoque l’absence de vision et de stratégie, tant sur le développement du pays que sur les affres de la corruption, de la prédation et de l’inégalité sociale, le tout, nappé de références historiques de l’Algérie glorieuse, rattrapée par son lot de désillusions. Dans cet ouvrage, Karim Younès plonge dans la réalité profonde de l’histoire de l’Algérie.

Smaïl Lalmas : l’économiste citoyen

« J’ai accepté de me présenter à la rencontre, pour apporter ma contribution au dialogue, un dialogue, qui sera entre nous, partis, société civile, et population. Nous avons dans ce sens posé nos conditions, qui sont celles de la contestation populaire. La première était de libérer les détenus d’opinion et le moudjahid Bouregaâ, et avancer vers un dialogue qui regroupe toutes les franges de la société.

Il faut savoir aussi, que la rencontre avec le chef de l’Etat a permis également de donner un statut officiel au Panel, mais ce dernier n’a pas été désigné par le pouvoir.

Dans tous les cas le Hirak doit continuer, il sera le gardien des développements prochains », nous confie Smaïl Lalmas, sur la rencontre avec le chef de l’Etat.

Expert en économie et en finances, il est président de l’Association nationale Algérie conseil export (ACE). Lalmas est souvent sollicité par les médias pour apporter des éclairages et des analyses sur la situation économique et financière du pays. «Dans tous les pays qui ont réussi économiquement, le politique est au service de l’économique. Malheureusement, chez nous, l’économie doit s’accrocher au politique pour réussir. Nous avons tout politisé. Le résultat est là.»

Fatiha Benabbou : l’experte reconnue

Elle est titulaire d’un doctorat d’Etat en droit public et professeur universitaire. Spécialiste en droit constitutionnel, elle est auteure de deux ouvrages: Droit parlementaire algérien et Introduction au droit constitutionnel ainsi que de nombreux articles publiés dans des revues et communications en Algérie et à l’étranger. Elle intervient de manière régulière pour éclairer l’opinion publique sur les questions d’ordre juridique et constitutionnelle. D’un point de vue purement juridique, Fatiha Benabbou, avait récemment apporté sa vision sur la situation de blocage que connaît le pays actuellement, elle explique que «C’est sur la base d’un consensus politique qui sera dégagé lors d’une conférence nationale que sera choisi un chef de l’Etat intérimaire ou un directoire. De la sorte, on évitera le vide constitutionnel à la chefferie de l’Etat. De cette façon, nous ne serons plus dans l’article 102 mais dans l’article 7 de la Constitution qui donne la souveraineté nationale au peuple qui, lui, donne de la légitimité à tout le processus de dialogue.»

Bouzid Lazhari : le professeur en droit

Reçu par le chef de l’Etat, dans le cadre de consultations pour une sortie de crise, Bouzid Lakhdari, ancien membre du Conseil de la nation, est constitutionnaliste et professeur de droit constitutionnel à l’université de Constantine. Appelé à réagir sur les différentes étapes et événements, survenus depuis l’annulation du 5e mandat de Bouteflika, il a eu à résumer la situation en indiquant que «ce nouveau chef de l’Etat, jouissant d’un consensus politique, aura à conduire une nouvelle période de transition pour mettre en place les conditions politiques et matérielles pour l’élection du nouveau président de la République, en application des articles 7 et 8 de la Constitution, relatifs à la souveraineté populaire et au mode de son expression par les urnes ». Il se prononce en défaveur d’une période de transition considérant que «toute transition est un moment de fragilité politique et institutionnelle pour le pays ».Insistant sur le fait que «même si le compte à rebours est enclenché, l’évitement de l’impasse politique est encore possible pour peu que la volonté politique existe chez les différents acteurs, à savoir le pouvoir, le mouvement citoyen et l’opposition politique».

Bendjelloul et Benaïssa : l’universitaire et le syndicaliste

Par ailleurs, moins connus du public, Azzedine Benaïssa : âgé de 52 ans, il est professeur universitaire à Tlemcen et membre actif dans le mouvement associatif, et Abdelwahab Bendjelloul âgé de 49 ans, syndicaliste dans le secteur de l’Education nationale et membre de plusieurs associations à Touggourt (wilaya de Ouargla) et membre actif de la société civile, apportent à la composition du Panel qui va chapoter le dialogue national, le respect de l’hétérogénéité d’un panel représentatif des forces actives du peuple. Du fait, qu’ils porteront l’image et la parole des associations qu’il représentent et ouvriront la voie à toutes les formations associatives désireuses d’enrichir les débats , qui seront au cœur de ce dialogue.