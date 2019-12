La question de la primauté du politique sur le militaire revient ces derniers temps telle une litote dépouillée de son contexte et de son sens qui reflètent les exigences d’un cap et une orientation en osmose avec les priorités de l’étape et de ses succédanés.

Ignorant les enjeux et les processus en cours au niveau interne et aussi externe, il semblerait que l’approche telle qu’elle est soulevée et traitée est quasiment erronée dans la mesure où l’urgence est dans l’habillage politique d’un mécanisme qui sauvegarde l’Etat national et qui consolide l’unité du pays face aux risques et aux menaces qui se dressent contre le pays et ses institutions. En parlant de cette manière dichotomique qui consiste à cultiver de prétendues contradictions quant à la nature de l’Etat sans pour autant déterminer les priorités et les enjeux auxquels font face les instituions de l’Etat, cela participe dans le brouillamini que certains renforcent et cultivent d’une manière dévoyée pour occulter les véritables choix et les décisions à prendre pour mettre un terme aux dangers et menaces qui guettent le pays et son Etat national. La situation actuelle du pays doit mobiliser les forces vives de la nation dans le sens qui consiste à cimenter l’Etat et consolider davantage l’unité nationale et la souveraineté du pays. Les dangers se font sentir avec acuité, les risques d’une crise économique s’avèrent de plus en plus réells. Toutes ces réalités doivent favoriser le débat autour des voies et moyens qui puissent rendre à l’Etat son rôle prépondérant en synergie avec toutes ses institutions y compris l’institution militaire dont le rôle doit être renforcé dans la perspective de parer aux dangers qui guettent nos frontières et notre sécurité nationale, à l’aune d’une nouvelle offensive néocoloniale des anciennes puissances à la recherche des brèches susceptibles de leur permettre de se repositionner à nouveau dans une géostratégie d’hégémonie et de mainmise dans les régions pétrolifères et connues pour la diversité de leurs richesses naturelles.

Dans ce genre de situations, le débat de nature à faire segmenter le caractère central d’Etat national, en cherchant à le parceller d’une manière fétiche entre un semblant Etat civil et non militaire, cela perd de sa véracité et de sa substance quand on constate que l’enjeu dépasse, d’une manière substantielle ce fallacieux débat de clercs qui consiste à réduire l’intervention de l’Etat national dans le sillage d’un rôle figurant sans avoir la force de frappe pour répondre aux menaces et dangers qui s’expriment quotidiennement par des forces occultes de l’intérieur, en corrélation avec leurs mentors et leurs maîtres, de l’étranger. Cette «sornette» visant à faire de l’Etat civil le levier fétiche du socle démocratique est vite remise en cause quand on constate les appels de certaines forces politiques dans les pays voisins, qui ont consacré la mise en place des Conseils de transition dans le but d’affaiblir lesdits Etats et les amonceler après. Cela a été réalisé par les fervents partisans de l’Otan et ses visées expansionnistes participant à la désintégration des Etats nationaux pour favoriser des fédéralismes de pacotille qui serviront comme étendard de choix pour les néocolonialistes en vue d’asseoir leur hégémonie et leur mainmise, une fois l’Etat national disloqué et effrité . Les appels visant à aller derechef vers un Etat civil, sans pour autant déterminer le contenu et la nature de classe et politique de cet Etat sont des appels pièges qui favorisent une démarche dissimulée et escamotée, pour des raisons tactiques afin de préparer ultérieurement les instruments d’un système antinational et un système au service des desiderata émanant d’outre-mer et qui seront imposés à l’intérieur, par leurs sbires et affidés néolibéraux et néocolonialistes qui ont un contentieux avec l’Etat central et national qui reste le seul levier et rempart pour défendre la souveraineté et le territoire national du pays et son indépendance.