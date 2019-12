Soudaine et étrange campagne lancée par certains sites électroniques contre la personne du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Hassane Rabhi. On laisse entendre qu’il aurait été l’instrument d’une guerre intestine entre clans rivaux au sujet de celui qui devait sortir président le 12 décembre. Or, Rabhi est un diplomate. Il n’est pas un homme politique pour s’ adonner à des manœuvres. Aussi, il est facile de déduire que le ministre Rabhi n’est rien d’autre qu’un raccourci pour s’en prendre au commandement de l’armée et laisser entendre que des divergences nourrissent le quotidien de l’institution militaire. Une institution qui a émerveillé le monde par sa méthode de gestion d’une très grave crise sans faire couler une seule goutte de sang des Algériens ! Cela d’autant plus que la reconduction du staff gouvernemental dirigé par le Premier ministre intérimaire Sabri Boukadoum, est reléguée au second plan par les instigateurs de ces attaques insidieuses. Rabhi a donc fait les frais d’une lecture farfelue dans un article cité qui s’est illustré par l’art de tirer des plans sur la comète. Cité dans les réseaux sociaux comme éventuel titulaire du poste de Premier ministre, Hassane Rabhi fait gesticuler ceux qui veulent s’en prendre à l’ANP, quitte à ternir la réputation d’un commis de l’Etat ou jeter la suspicion sur sa personne. En intégrant le gouvernement, Rabhi tout comme son collègue aux affaires étrangères Sabri Boukadoum, il endosse le portefeuille de la communication et celui de porte-parole du gouvernement, s’exposant aux tirs à boulets rouges de ses détracteurs, tout en affichant sa pondération dans la communication officielle. Mission délicate dans la mesure où il accepta d’être le rempart entre la rue et le staff ministériel. Peu enclin à s’engager dans le bouillon politique, il avait ainsi accepté de relever le défi de faire face à l’intransigeance du Mouvement populaire avec un seul objectif, «sortir le pays de l’impasse». Ainsi, il aurait laissé entendre à son entourage qu’il souhaiterait une fois sa mission achevée, revenir au microcosme diplomatique où il croit pouvoir servir la patrie.