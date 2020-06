Un acte de sabotage a visé la PMA, principale unité de matières premières alimentant le HFn°2, provoquant un arrêt de 15 jours, a indiqué, hier, un communiqué d'Imetal, société mère du complexe. Le ou les auteurs de cet acte lâche, obéissant certainement aux commanditaires des ennemis de l'économie nationale, ont orchestré le vol du câble électrique de ladite unité, a fait savoir une source interne au complexe, contactée par téléphone. Selon les informations fournies par celle-ci, «il s'agit vraisemblablement d'un acte de représailles, contre...» Sous le sceau de l'anonymat, notre source revient sur les événements qui ont marqué le complexe, dont le changement à la tête de la DG du complexe.

Pour notre interlocuteur, «ce vol de câble cache des zones d'ombre aux dessous à ne pas négliger». Quels que soient ces dessous, l'important est que la PMA a repris du service, après des travaux de

15 jours. Un temps record, mené par une équipe typiquement sidérurgique algérienne. Vu l'ampleur et les conditions de déroulement des travaux, ces derniers ont été achevés le vendredi dernier avec des essais concluants de la mise en service des installations.

Il faut souligner qu'en dépit des conditions de confinement et des difficultés de la tâche, l'équipe s'est surpassée. Même la détermination s'est doublement affichée, avec un chantier d'une durée prévisionnelle de 21 jours, achevé en 15 jours, avec l'utilisation d'un câble récupéré d'une ancienne installation. Ces travaux ont été réalisés avec un minimum de dépenses. Bien que le vol au niveau de l'unité PMA ait occasionné un léger retard dans la production, il n'en demeure pas moins que la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des sidérurgistes, compétences internes de l'entreprise, cadres, maîtrise et exécution entre autres, témoignent de la volonté de faire face aux forces occultes qui tentent de nuire au complexe Sider, en particulier et à l'économie locale et nationale, en général. A noter que cet acte visant à paralyser le complexe est survenu peu de temps avant l'installation de la nouvelle équipe dirigeante, en avril dernier. Celle-ci a pris les commandes du complexe, après le limogeage, lors d'une AGO, de l'ex-P-DG Chemseddine Maâtallah, remplacé par Reda Belhadj.