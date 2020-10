Dans une lettre adressée au président de l'Anie, le Mouvement citoyen algérien en France, Mcaf, a dénoncé l'inutilité de la durée de cinq jours du prochain scrutin au sein de la communauté algérienne établie à l'étranger», qui reste pour lui «incontrôlable».

«Suite à ma rencontre ce matin au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections, au Club des Pins, j'ai exprimé mon point de vue pour assurer un bon déroulement du référendum populaire du 1er novembre prochain», a déclaré Omar Aït Mokhtar, coordinateur de cette ONG.

Soulignant que sa «contribution citoyenne est un devoir envers sa patrie», il a estimé que ce faisant, «on sème le doute et le scrutin devient soupçonnable puisque les urnes restent ouvertes de nuit dans les consulats et lieux de vote».

«Je pense, a-t-il ajouté, qu'il serait mieux de remplacer cela par la facilitation de la délivrance de la procuration aux personnes du choix du votant potentiel. La procuration peut être faite par Internet en remplissant un formulaire téléchargeable.

Et de poursuivre: «Je suis navré que la période de la révision des listes électorales soit passée inaperçue. En plus de la communication existante, dit-il, une bonne partie de nos compatriotes résident loin des consulats et ne peuvent effectuer cette opération que les week-ends. Selon lui il aurait fallu penser se rapprocher des villes lointaines où il y a une concentration d'Algériens...

Je trouve, poursuit Aït Mokhtar, qu'«il y a un manque de coordination qui éloigne davantage le citoyen qui se détourne malgré lui de la politique et l'accomplissement de son devoir civique».

Concernant les débats, il préconise l'établissement d'un plan de communication afin de «permettre à nos compatriotes de comprendre pour mieux faire leurs choix».

«Monsieur Charfi, écrit Aït Mokhtar, en conclusion, je trouve anormal de ne pas associer la communauté algérienne de l'étranger à la prise de décisions concernant les mécanismes de vote puis sur l'élaboration des textes...ce sera contre- productif et méprisant de la priver du débat, souligne l'auteur de la lettre. Les 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger sont un levier inégalé et un lobby redoutable pour notre pays, hélas!», écrit le coordinateur du Mcaf qui «souhaite le meilleur pour notre pays. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs».

Le Mouvement citoyen algérien en France (Mcaf) est une ONG qui fédère les associations d'Algériens de France pour les aider en France et en Algérie vis-à-vis des autorités... Comment on lutte contre la corruption...