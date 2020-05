Le roi est nu. La scabreuse sortie du consul marocain, mercredi dernier à Oran qualifiant l'Algérie de « pays ennemi» a finalement un grand mérite: elle a révélé au Monde arabe et à la communauté internationale, l'hypocrisie et la haine viscérale que portent certains dirigeants du Makhzen à l'Algérie ce... « pays ennemi». Déstabilisé par la baliverne de son consul, Rabat se cherche une issue de sortie avec le moins de dégâts possibles. Avant-hier, le Makhzen mobilise ses médias dans l'espoir de donner un large écho à un entretien téléphonique qu'auraient eu les chefs de la diplomatie des deux pays. Ces médias rapportent, en effet, que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique, vendredi dernier, avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum. Si la teneur de cet entretien n'a pas été révélée ni d'un côté ni de l'autre, une certaine presse marocaine affiliée au Makhzen a révélé que l'échange aurait porté sur l'affaire du consul du Maroc à Oran sans préciser que le MAE marocain a dû ressasser l'éternelle rengaine «du bon voisinage» et «de l'amitié légendaire que se vouent les deux peuples frères». La certitude est que ce n'est pas de gaieté de coeur que Bourita a pris le téléphone pour appeler son homologue algérien. à cette première tentative de calmer les esprits est venue s'ajouter un flot de justificatifs soulignant que «ce genre d'affaires ne se règle pas sur les réseaux». Ils vont même jusqu'à contester l'authenticité de la vidéo portant les propos du consul. Semer le doute, une roublardise que le Makhzen a toujours portée à la perfection. «La vidéo à laquelle vous faites référence a fait l'objet d'un montage pour faire tenir à notre diplomate des propos qu'il n'a proférés à aucun moment. De toute manière, ce n'est pas la teneur de la même vidéo qui nous a été transmise le lundi 11 mai», ont rapporté ces médias citant une source autorisée à l'ambassade du Maroc à Alger. Mais il ne fait aucun doute que le consul a tenu les propos qu'on entend sur la vidéo. Des expertises seraient en cours pour confirmer le caractère authentique de l'enregistrement pour certifier que la ligne de défense de Rabat, qui consiste à se dérober, ne tient pas la route. Le mal est fait! «Nous sommes dans un pays ennemi, je vous le dis franchement», s'est lâché le diplomate marocain s'adressant à ses concitoyens résidant à Oran, excédés des fausses promesses pour leur rapatriement. Après ce forfait, l'ambassadeur du Maroc à Alger a été convoqué, mercredi dernier, par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. L'annonce a été faite dans un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères. Le département de Boukadoum a signifié à l'ambassadeur marocain que «la qualification par le consul général du Maroc à Oran, si elle venait à être établie, de l'Algérie de «pays ennemi» est une violation grave des us et coutumes diplomatiques, qui ne saurait être tolérée». «C'est également une atteinte à la nature des relations entre deux pays voisins et deux peuples frères», ce qui requiert des autorités marocaines la prise des mesures appropriées pour éviter les répercussions de cet incident sur les relations bilatérales», conclut le communiqué suggérant en filigrane le rappel du consul du Maroc qui n'est plus désirable sur le sol algérien.