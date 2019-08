Le ministre de la Communication a-t-il définitivement «enterré» le gouvernement ? En se risquant, en effet, sur la question du dialogue national dont il a fait une de ses déclarations phares, à l’occasion d’une visite de travail qu’il a effectuée jeudi à Ouargla, alors que l’Exécutif ne trouve aucune grâce aux yeux du mouvement de protestation, qui ne cesse de réclamer son départ, Hassane Rabehi n’aura fait qu’enfoncer davantage le clou. Ceci d’une part. D’autre part, il n’a certainement pas rendu un grand service au panel qui en a fait une mission «sacrée». Karim Younès, Amar Belhimer et leur staff se débattent comme de beaux diables pour mettre en œuvre, en toute liberté et sans interférence d’aucune institution, une conférence nationale qui doit déboucher sur une élection présidentielle qui mettrait fin à la crise provoquée par la démission de l’ex-président de la République. Le chef de l’Etat leur a donné des garanties : l’Etat, l’administration et l’institution militaire ne feront pas partie du jeu. En ce sens, Rabehi n’a-t-il pas parasité le message de Bensalah? Le gouvernement est-il sorti de la neutralité à laquelle il est tenu ? A-t-il empiété sur les plates-bandes du panel ? Autant de questions qui s’imposent. Sur ce plan-là on peut répondre, sans hésiter, que Karim Younès se serait bien passé du soutien du gouvernement qui a, par ailleurs, bien d’autres chats à fouetter.

Optimiste

Autant d’interrogations qui n’ont pas effleuré l’esprit du porte-parole du gouvernement. Il va droit au but. « Nous cautionnons et saluons toutes les initiatives en faveur de la démarche visant à mener le pays à bon port et à réunir les conditions permettant l’organisation d’une élection présidentielle à travers laquelle un président sera élu en toute souveraineté pour avoir les prérogatives de gérer le pays dans la période à venir», a-t-il déclaré. «L’Algérie a besoin, aujourd’hui, de tous ses citoyens pour interagir positivement avec le dialogue et assumer la responsabilité de la sauvegarde du pays et de ses institutions», a-t-il ajouté, tout en soulignant qu’il demeurait «optimiste» quant aux efforts de l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Une fois le sujet du dialogue abordé, le ministre est revenu sur des questions beaucoup plus dans ses prérogatives tout en ne s’écartant pas de la crise politique que traverse le pays. Les médias ont été, particulièrement, interpellés pour soutenir le dialogue national. Ils «ont un rôle capital dans l’accompagnement de la démarche du dialogue national», mettant l’accent sur l’impératif de véhiculer, dans les circonstances que traverse le pays, «un discours responsable » d’être «conscients et vigilants afin que nous puissions y faire face au mieux des aspirations du peuple algérien» a-t-il recommandé. «Le peuple algérien aspire, dans sa totalité, à la sécurité, à la quiétude et à la stabilité du pays afin de permettre à ce dernier de mettre à profit ses atouts matériels et humains en vue de l’édification d’une Algérie nouvelle, suivant une stratégie solide dont le but est la prospérité, le progrès, le développement et l’instauration d’une véritable démocratie et d’un Etat de droit», a-t-il souligné, appelant « les médias à accompagner cette démarche civilisée et positive».

Hirak

L’hommage à l’institution militaire qui est à la pointe de ce «combat» devenait inévitable. «Tout un chacun connaît, depuis le début du Hirak, ses revendications sincères sur lesquelles, nous sommes tous d’accord, d’où la nécessité de réfléchir à leur cristallisation dans un cadre juridique, ce à quoi œuvre l’Etat et les initiatives issues du peuple et des bonnes volontés» a souligné le ministre de la Communication qui a, dans sa lancée, abordé les épineuses questions des droits de l’homme et de la liberté d’expression. «L’Etat est passé à une étape qualitative en matière de consécration de démocratie, de liberté d’expression et de respect des droits de l’homme», a affirmé Hassane Rabehi qui a, par ailleurs, appelé à «permettre à la justice d’exercer sa souveraineté sans remise en cause de ses prérogatives».

Le ministre a, en outre, révélé que son département allait connaître des mutations. «Nous sommes en train de revoir l’arsenal juridique régissant le secteur de la communication en soumettant nombre de textes de loi au gouvernement, et qui auront un impact positif sur tous les affiliés du secteur», a assuré le porte-parole du gouvernement.