Inaugurant en compagnie du wali de Annaba, Toufik Mezhoud, la nouvelle école primaire Zouar Salah, dans le nouveau pôle urbain

d’El Kalitoussa, daïra de Berrahal, le ministre a estimé que cet établissement éducatif est un acquis pour le secteur de l’éducation dans la wilaya de Annaba. Cette nouvelle structure éducative flambant neuf, est intervenue au moment opportun pour les familles fraîchement installées dans ce nouveau pôle urbain en prévision de cette rentrée scolaire 2019-2020.

Les équipements scolaires opérationnels ou réceptionnés à ce jour, dans la wilaya de Annaba, devront permettre aux élèves des trois paliers, d’étudier dans les meilleures conditions possibles, en attendant la réception d’autres projets. En ce sens, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Hassane Rabhi a annoncé pour l’occasion, la levée du gel pour

30 projets relevant du secteur de l’éducation. Des projets mis en stand-by, en raison du plan d’austérité, occasionné par la crise économique impactant le pays. « Cette levée du gel s’inscrit dans le cadre de l’intérêt particulier que porte l’état au secteur de l’éducation et aux conditions d’étude pour les élèves, ainsi que les conditions de travail pour le personnel enseignant », a-t-il dit. Le porte-parole du gouvernement a précisé que « l’état ne cesse de doubler les efforts et les moyens pour, permettre au secteur de l’éducation nationale à s’inscrire dans les normes de la qualité et la pérennité du développement ». Évoquant le volet des langues étrangères, le ministre de la Communication a tenu à préciser qu’ « il était impératif de s’ouvrir sur le monde, surtout que celui-ci s’est transformé en un grand village ». Expliquant dans le sillage qu’il ne s’agit aucunement de l’élimination d’une langue au détriment d’une autre. « L’école algérienne ne fait que s’ouvrir sur d’autres langues, ce qui permettrait la promotion du système éducatif, appelé à suivre le développement que connaît le monde et les technologies à travers les langues », a expliqué Rabhi.

Dans l’élan des projets des établissements relevant du secteur de l’éducation nationale, cette nouvelle rentrée scolaire dans la wilaya de Annaba est marquée par le nombre considérable d’établissements scolaires réceptionnés. Ces acquis devront augmenter les capacités d’accueil et atténuer la surcharge dans les classes, notamment au niveau des nouveaux pôles urbains.

Notons que, la wilaya de Annaba vient, au titre de cette rentrée scolaire 2019-2020 bénéficier de cinq groupes scolaires dont quatre répartis entre

El Kalitoussa et la nouvelle-ville de Draâ Errich. En matière de structures éducatives, la wilaya de Annaba vient également de bénéficier de deux établissements pour le second palier et un lycée qui sera réceptionné et mis en service au plus tard dans les 10 prochains jours.

Ainsi, le secteur de l’éducation vient d’être fortement renforcé pour cette rentrée scolaire, avec la mise en service, au total de 20 structures éducatives à travers toute la wilaya de Annaba. Celle-ci qui, au titre de cette année scolaire compte plus de 150303 élèves dont 5800 pour le préscolaire, 70000 élèves pour le premier palier, répartis à travers 238 écoles primaires. Pour ce qui est du second palier, ils sont 51.313 élèves répartis sur 90 CEM, contre 22830 dans le secondaire à travers les 40 lycées de la wilaya de Annaba.

IL faut noter que pour cette reprise scolaire, la direction de l’éducation de la wilaya de Annaba, a mis les bouchées doubles, pour ne rien laisser au hasard, notamment en ce qui concerne, la disponibilité des manuels scolaires, le transport scolaire, mais surtout le versement de la prime de solidarité scolaire. Celle-ci qui, au vu de la dégradation du pouvoir d’achat, les familles nécessiteuses, sont de plus en plus vulnérables. Situation à laquelle la direction de l’Education nationale, en coordination avec le wali de Annaba, a mis en œuvre tous les moyens pour l’opération d’octroi de cette prime de solidarité scolaire, passée de 3 000 DA à 5000 DA, dans le cadre de la décision prise récemment par le gouvernement, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020.