Le ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, a appelé, hier, «les forces vives de la nation à adhérer au dialogue sérieux et souverain conduit par l’Instance de dialogue et de médiation de Karim Younès». Il a affirmé lors de la cérémonie de passation de consignes avec l’ex-ministre de la Culture Meriem Merdaci au Palais de la culture, que «cette Instance nationale de dialogue est chargée de mener des consultations sur les modalités du futur scrutin, devant garantir qu’il soit libre et équitable». «Ce scrutin sera assuré par l’instance nationale indépendante chargée de l’organisation et la surveillance de la présidentielle», a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, il a salué «les efforts fournis par l’Instance nationale de dialogue et de médiation».

A ce propos, il a défini les grandes lignes da sa mission : «Notre objectif est d’instaurer la culture positive et de combattre la culture négativiste, la culture du désespoir semée par certaines parties et de valoriser l’effort…», a-t-il souligné.

«On a vraiment besoin d’adopter une stratégie visant à promouvoir la culture positive dans le but de semer l’espoir, de redonner confiance et de nous remonter le moral», a-t-il appuyé. Par conséquent, il a appelé à «soutenir dans leur quête, les patriotes et bienfaiteurs qui n’ont d’autres objectifs que celui relatif au maintien de la stabilité du pays…». «Je remercie Son Excellence le président de l’Etat pour la confiance qu’il a placée en ma personne, en me nommant ministre intérimaire de la Culture, notamment en cette conjoncture difficile que traverse l’Algérie», a déclaré le ministre en présence des cadres de son département... «Notre mission consiste à garantir l’encadrement du secteur et le parachèvement des réformes déjà entreprises...», a-t-il promis. «Ma mission s’inscrit dans la continuité de ce qui a été accompli par Meriem Merdaci», a-t-il indiqué. «J’espère être à la hauteur des attentes conformément aux orientations du gouvernement», a-t-il ajouté. «Je suis conscient de la lourdeur de la tâche qui m’a été confiée.

Il sera question de parachever l’ensemble des projets inscrits et surtout de contribuer à la réussite des échéances et scrutins à venir», a-t-il soutenu. «Je saisis cette occasion pour appeler à l’intensification des efforts en faveur du secteur de la culture pour immuniser ses acquis et garantir la stabilité de son climat social», a-t-il également indiqué.

Pour rappel, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabhi, a remplacé Meriem Merdaci à la tête du département de la culture, qui a démissionné, au lendemain de la bousculade mortelle survenue à l’entrée du stade du 20-Août, à Alger, à l’occasion du concert du rappeur algérien Abderraouf Derradji, plus connu sous le nom de Soolking.