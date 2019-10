Le porte-parole du gouvernement remet Saàdani à sa place ! Hassene Rabhi a répondu, aujourd’hui, à une question concernant les dernières déclarations de Amar Saàdani sur le Sahara occidental. Celui qui occupe également le poste de ministre de la Communication et celui de la Culture par interim, a refusé de donner trop d’importance à l’ex-secrétaire général du FLN. « Il ne représente que lui-même », a –il soutenu avant de rappeler la position immuable de l’Algérie vis-à-vis de la cause sahraouie. « L'Algérie soutient le Sahara occidental au nom des droits des peuples à l'autodétermination et l'inviolabilité des frontières coloniales », a-t-il soutenu en insistant sur le fait qu’il est inscrit à l’ONU comme un pays colonisé. « Notre soutien aux Sahraouis relève de ses principes d'aide à tous les peuples qui luttent pour la décolonisation de leur pays à travers le monde », a-t-il poursuivi avant de conclure que la parole de Saàdani n’avait aucun poids, que ce soit au niveau national ou international…