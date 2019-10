Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, a affirmé, ce mardi, que «la position de l'Union européenne vis-à-vis de la prochaine élection présidentielle en Algérie dénotait de son plein respect du peuple et de l'Etat algériens». «Tout un chacun est libre d'exprimer sa position, mais l'UE en tant qu'institution regroupant tous les pays de l'Union, a exprimé son plein respect du peuple et de l'Etat algérien, mais aussi des mesures prises (...) pour garantir une élection libre, régulière et indépendante, et c'est l'objectif du peuple et de l'Etat algériens», a souligné le ministre en marge de sa visite d'inspection, en compagnie de l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, de la parcelle de terrain réservée à la réalisation d'un complexe de la culture et des loisirs à Baraki. Il a déclaré récemment que «la majorité des algériens veut une présidentielle étant donné que c'est la voie salutaire pour permettre à notre pays de consolider sa stabilité». «La situation actuelle impose le recours à l'élection présidentielle seule à même de sécuriser le pays et les citoyens», avait-il indiqué. Il avait estimé,en outre que «le consensus pour l'organisation des élections constitue une question essentielle à travers un dialogue constructif et honnête entre les différentes catégories de la société pour préserver le pays et sortir du blocage qui prévaut depuis quelques mois». Pour rappel, la porte-parole de l'Union européenne (UE), Maja Kocijancic avait affirmé, cette semaine à Bruxelles, que l'UE espère que «des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d'apaisement». Elle a également affirmé son suivi avec «beaucoup d'attention des développements en Algérie et a encouragé depuis le début les Algériens à oeuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Nous maintenons cette ligne». L'Union européenne (UE) a précisé lundi dernier, sa position sur la situation qui prévaut en Algérie. «L'UE suit avec beaucoup d'attention les développements en Algérie. Elle a encouragé depuis le début les Algériens à oeuvrer à une issue démocratique et pacifique dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Nous maintenons cette ligne. Nous espérons que des élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat d'apaisement», peut-on lire dans sa déclaration. La porte-parole de l'UE a indiqué que «dans le respect de la souveraineté algérienne, il est important que les libertés d'expression, d'association et de réunion soient garanties aux citoyens comme prévu par la Constitution de la République algérienne». Par ailleurs, plusieurs partis ont dénoncé les déclarations de la sous-commission européenne des droits de l'homme sur la situation en Algérie. Ils s'élèvent contre «l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de notre pays». Ils considèrent que la «solution à la crise que vit le pays relève de la seule responsabilité des Algériens» et rejettent «toute ingérence étrangère, d'où qu'elle vienne et sous quelque forme que ce soit». Le RND, le MSP, Talaie El-Hourriyet, Le FJD de Abdellah Djaballah, des députés ainsi que des syndicats à l'image de l'Unpef ont dénoncé les déclarations de la porte-parole de l'Union européenne. De son côté le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée a mis en garde contre l'ingérence étrangère. Le peuple algérien «refuse catégoriquement» toute ingérence dans les affaires internes du pays, a-t-il relevé.