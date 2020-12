Quelque 177 opérations de raccordement au réseau d'électricité dont 22 déjà inscrites, dans le cadre du programme complémentaire de la Sonelgaz. La même société prévoit 38 nouveaux projets de raccordement au réseau de gaz naturel dans 17 communes, au profit de 837 foyers. Ces opérations, qui interviennent en plein hiver sont destinées aux populations habitant dans les zones d'ombre, qui sont plus de 400 à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Aussi, malgré les difficultés financières rencontrées durant la pandémie de Covid-19 par la Sonelgaz, les projets à destination des villages situés dans ces zones inscrites parmi les priorités du président de la République, avancent à un rythme soutenu grâce à l'implication active, notamment des services concernés, à travers les directions de wilaya. En effet, cette société se plaint du faible recouvrement de ses créances auprès de ménages comme ceux étatiques, à l'instar des administrations lourdement endettées auprès de cette société, et de l'ADE.

Malgré les difficultés financières, les zones d'ombre bénéficient de toute la priorité requise mais aussi de tous les projets de la société, destinés à satisfaire sa clientèle. Dans un communiqué, celle-ci a lancé un appel à ces derniers pour un élan de responsabilité afin qu'ils se rapprochent de ses services pour s'acquitter de leurs factures. Une manière de permettre à la société de respirer. De leur côté, les populations qui font beaucoup d'efforts dans ce sens rappellent qu'à l'instar de tous les Algériens, le confinement a laminé toutes leurs bourses.

Par ailleurs, toujours dans l'optique de «recenser, les zones d'ombre, les Radios nationales ont organisé avant-hier une journée «Fil rouge /zones d'ombre consacrée au développement de ces dernières. En effet, les 56 chaînes de la Radio algérienne, dont radio Tizi Ouzou ont bouleversé leurs programmes, hier, pour «faire» la lumière sur les projets de développement engagés pour la promotion des zones d'ombre, leur mise à niveau et la prise en charge des préoccupations de leurs populations. Elles multiplieront les formats: émissions spéciales, reportages et interviews invités notamment; les habitants des zones d'ombre, les responsables locaux et les acteurs de la société civile rythmeront ainsi cette journée exceptionnelle, dont l'interaction et le débat seront les fils rouges.

La complémentarité des Chaînes nationales et des radios régionales, précise un communiqué de la radio sur sa page officielle permettra d'explorer et de mettre en lumière l'état d'avancement des projets de développement dans les zones d'ombre et de leur réalisation, notamment via des reportages dans les zones enclavées, à travers le territoire national. Le communiqué ajoute que cette journée spéciale illustre l'intérêt de la Radio algérienne pour le développement de ces zones, afin de renforcer son travail de proximité.