Plus le temps passe, plus la nébuleuse islamiste du Rachad et ses sbires montrent et affichent leur visage hideux et mortifère. Il ne passe pas un jour sans que cette nébuleuse n'attaque les Algériens et les Algériennes qui ont opté pour une démarche autre que la leur quant au «Hirak» et le contenu politique et sociétal pour lequel se battent et militent pour asseoir les jalons d'un changement qui n'a rien a voir avec l'approche obscurantiste et nihiliste de l'islam politique tel qu'il est représenté par cette nébuleuse qui a infiltré le Mouvement populaire dans l'objectif de le détourner de sa trajectoire initiale.

La dernière des sorties a fait exprimer vertement la nature intégriste et violente de cette nébuleuse aux abois. Sa violence verbale comme conséquence de son corpus et son appareil discursif radical et exclusionniste des autres spectres et Mouvances politiques qui ne lui ressemblent pas. C'est ce qui est arrivé avec l'avocate Aouicha Bekhti, elle a été descendue en brèche par les cohortes excitées de cette organisation où le sectarisme relève de son dada.

Aouicha Bekhti a émis des réserves quant à la défense d'un élément qui a été un ancien terroriste. Elle faisait allusion à celui qui répond au nom de Abdellah Benaoum, qui a été un membre actif dans la sinistre organisation terroriste de l'Armée islamique du Salut (AIS), une branche affiliée à l'ex-FIS dissous.

Le cyberterrorisme n'a pas tardé à se manifester pour mener une opération de lynchage via le Net contre l'avocate Aouicha Bekhti. Les éléments qui investissent le Net de cette organisation islamiste radicale ont proféré des injures, des calomnies et des menaces contre l'avocate parce qu'elle a rappelé aux citoyens naïfs que certains veulent revendiquer un statut de détenu d'opinion dans le cadre du Mouvement populaire du 22 février 2019, alors qu'ils ne sont que des terroristes. À ce propos, l'avocate Aouicha Bekhti s'est adressée à cette nébuleuse islamiste de Rachad en ces termes: «Ce n'est pas la peine de tirer vos couteaux vous ne m'avez jamais fait peur, j'ai juré, j'ai fait le serment à mes camarades, à mes compatriotes, aux femmes et aux filles enlevées, violées, passées aux couteaux des criminels des GIA, AIS, FIDA, que tant que je vivrais sur cette terre qu ils ont arrosée de leur sang, serment aux femmes humiliées et souillées par les mains crasseuses des criminels de l'ex-FIS», a-t-elle rétorqué à l'adresse des nervis de Rachad.

En allant jusqu'à rappeler l'oeuvre macabre de Benaoum, l'avocate Aouicha Bekhti a indiqué dans ce sens: «En consacrant l'impunité, alors oui Benaoum que vous présentez comme une icône de la démocratie, est un criminel de l'AIS, oui c'est un criminel, oui il aurait dû être en prison pour tous les crimes qu'il a commis. Pour Amel et Houria Zennoune, pour Mohamed et Rabea Sellami, pour Salah Chouaki, pour Lounès Djabella, pour Alloula, pour les milliers d'Algériens, que leurs râles vous hantent à l'éternité, pour l'Algérie meurtrie», a-t-elle mentionné.

Il est clair que la kyrielle des excités de Rachad, qui investissent la Toile navigue à vue et sans timonier après avoir essayé de pousser vers le pourrissement et recourir à l'entrisme au sein du Hirak avec leur fallacieux slogan «madania machi aaskaria». cette nébuleuse s'est faite empêtrer dans la boue, elle a provoqué des divisions et des tiraillements au sein du Mouvement populaire par ses pratiques despotiques et totalitaires. Cette organisation islamiste radicale et aux inféodations étrangères avérées ne croit pas à la différence et à la démocratie comme elle a essayé de le faire croire aux crédules, celui qui ne lui ressemble pas n'est pas différent à ses yeux, plus grave encore, c'est son ennemi qu'il faut abattre mordicus.

S'attaquer à tous ceux qui ne partagent pas la démarche islamiste de l'ex-FIS dissous et ses symboles macabres incarnés par Rachad, renseigne sur la nature de cette nébuleuse et ses objectifs. La démocratie se résume pour elle dans la consécration du jeu inhérent à l'urne. En dehors de cette logique arithmétique digne des fascistes, les principes qui ont trait aux valeurs démocratiques comme la tolérance, la liberté de conviction et de la séparation du politique du religieux sont bannis dans le corpus de cette nébuleuse qui se réfère dans sa littérature et son discours au modèle de la «Khilafa Errachida» comme cela est mentionné et écrit dans son programme constitutif.