«Poursuivre les responsables des affaires de corruption et les mettre en prison, c’est important, mais le plus important est de récupérer les sommes détournées, à travers la mise en place de mécanismes indépendants de lutte contre la corruption», c’est ce qu’a déclaré l’ex-ministre de la Communication et actuel coordonnateur des partis regroupés au sein des «forces pour l’alternative démocratique», Abdelaziz Rahabi, lors de son passage hier, sur les ondes de la Radio nationale. Dans ce sillage, M. Rahabi a précisé, que «la problématique demeure dans la voie de sortie d’un régime où la corruption s’est considérablement ancrée ; pour ce faire, il est impératif de changer les pratiques, de ne pas se contenter aux seuls discours, et oeuvrer à aboutir à l’organisation des élections qui ont été reportées, puisque les conditions n’étaient pas réunies». Concernant, le forum pour le dialogue national, prévu pour le 6 juillet, l’ex-ministre de la Communication, a affirmé que «le but de ce forum est d’arriver à un consensus sur les voies de sortie de la crise, et ce, par le biais d’une vision commune, où nous allons proposer la mise en place de mécanismes opérationnels et efficients sur le terrain. En premier lieu, nous devons garantir la crédibilité de l’entité qui sera chargée de l’organisation de chaque étape du processus électoral, en tenant compte du fait, que les institutions de l’Etat n’ont pas cette légitimité». Dans le même ordre d’idées, Rahabi explique que «la réussite de cette initiative, qui inclut les partis politiques, les personnalités nationales et les représentants de la société civile, nécessite des efforts et une mobilisation de tous les acteurs du dialogue, y compris le pouvoir en place. Ce dernier doit prendre des mesures d’apaisement et créer une atmosphère de confiance, car sans ces garanties qui assurent l’écoute mutuelle et le respect de tous les avis, il est impossible d’organiser les élections, même avec un délai de 6 mois». Dans ce sens, Rahabi est revenu sur l’importance de cette rencontre, expliquant que «cette initiative est le début d’une série d’initiatives nationales devant regrouper toutes les parties sans distinction. A cet effet, tous les partis d’opposition doivent être contactés pour sortir avec une vision unique, basée sur les principes du dialogue, loin des considérations partisanes et idéologiques, et favorisant l’émergence de moyens de solutions de sortie de crise, qui prennent en considération les revendications du Hirak ». Par ailleurs, l’ancien diplomate est revenu sur la complexité de la situation actuelle du pays, indiquant que «cette initiative a reçu l’accord de principe des partis de l’opposition, car il y a une conviction que le pays est arrivé à une étape sensible de la crise, pour laquelle le peuple veut des solutions». Pour conclure, le coordonnateur du forum pour le dialogue national, a affirmé que «les revendications de la contestation populaire, sont claires, il s’agit de mettre en place un régime démocratique, de lutter contre la corruption et d’assurer la protection et la gestion de l’argent public. il restera aux partis, à l’élite politique, et au pouvoir de donner un contenu politique au nouveau régime à travers les urnes, où le peuple sera le seul à décider de son destin».