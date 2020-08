La localité de Bensekrane (Tlemcen) a perdu récemment, le moudjahid et membre de l'ALN Rahmani Si Kouider appelé plus communément Si Abderrahmane et ce à l'âge de 96 ans.

Il aurait fêté ses 96 ans le 12 juillet dernier en présence de ses enfants et petits-enfants estimés à une centaine environ.

Taleb de formation, il a enseigné le Saint Coran à plusieurs générations dans la zaouïa de son père, Erahmania à Beni Ouazzane comme l'a rappelé l'imam lors de l'oraison funèbre à l'enterrement .

Adhérent au PPA à la veille du déclenchement de la lutte armée, il a rejoint les rangs du FLN vers les années 1955 en installant des cellules sur le territoire de sa tribu, les Beni Ouazzane. Le défunt est issu d'une famille de révolutionnaires (un frère chahid, Belkacem et un frère, membre de l'ALN, Ahmed, rappelé à Dieu en 2018).

Arrêté en 1959 à Oued Chouly, il a subi différentes tortures au Bastion 18 de la caserne des chasseurs à Tlemcen et dans les camps de concentration de Bossuet, Hamam Bouhadjar, Ouled Mimoun et Maghnia .

Le défunt Rahmani a laissé des Mémoires dans un manuscrit où il relate chronologiquement les faits de la révolution, vécus dans le triangle Beni Ouazzane-, Sidi Abdelli-, Ben Sekrane.

Ses amis projettent de publier le document avec le concours du département d'histoire de l'université de Tlemcen et la kasma des moudjahidine de Ben Sekrane où il était membre très actif.

Le défunt était apprécié tant pour son grand coeur que pour la minutie avec laquelle il donnait des conseils utiles à la jeune génération post-indépendance.

Rachid Ben Khenafou