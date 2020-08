Les 21 plages autorisées à la baignade, dont 11 au niveau de la commune du chef-lieu, ont affiché complet à Annaba où le nombre de vacanciers a triplé, depuis l’annonce de l’ouverture des plages à la baignade. Cette ouverture a été conditionnée par la mise en place, par les autorités, d’une batterie de dispositifs sanitaires et de sécurité. Cette situation imposée par le contexte sanitaire dû au Covid-19, a pour objectif de lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Pour cela, les services de sécurité relevant de la sûreté de wilaya et ceux de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba, chacun selon sa circonscription de compétence ont, outre les opérations de sensibilisation sur les risques d’entrave des mesures de prévention, ont veillé à l’application du protocole sanitaire mis en place, par les pouvoirs publics de la wilaya. L’ambiance était bon enfant, à Aïn Achir et Toche entre autres plages contrôlées hier, par la Gendarmerie nationale. Des jeunes, par petits groupes, distanciés et des familles portant des bavettes ont, a priori, donné l’impression de respecter les mesures de précaution contre le Covid-19. L’on ne sait pas si ces comportements civiques sont enracinés chez tout un chacun, ou s’il s’agit tout simplement, d’un semblant de prise de conscience.

Un genre de comportements pour échapper au rappel à l’ordre des services de sécurité. En tout état de cause, tout semble répondre aux exigences de cette saison estivale exceptionnelle, caractérisée par la pandémie de Covid-19. Rien n’a été laissé au hasard, les pouvoirs publics de la wilaya de Annaba, se sont penchés sur la préparation de cette ouverture des plages, en veillant au moindre détail. En ce sens, il est à noter que la réunion tenue au siège de la wilaya de Annaba a regroupé tous les acteurs en charge de cette délicate saison estivale, l’APC, la direction du tourisme, les services de sécurité et l’Algérienne des eaux (ADE), entre autres.

La rencontre a vu la prise de plusieurs décisions, dont la programmation de l’analyse régulière des eaux de baignade, le lancement de campagnes de sensibilisation auprès des baigneurs et la sécurisation des biens et des vacanciers locaux et ceux venus des wilayas avoisinantes, entre autres consignes retenues. Pour rappel, des travaux d’aménagement et d’embellissement des plages du chef-lieu de la commune de Annaba, ont été engagés dans la perspective de cette ouverture des plages longtemps attendue. L’éclairage public semble prendre le train du LED. Une technologie qui sera généralisée à l’ensemble des endroits programmés, afin de bénéficier de sa force d’éclairage et de sa basse consommation d’énergie.