Des élus locaux, militants, sympathisants du Front des forces socialistes et des citoyens anonymes, se sont fortement mobilisés, hier, devant le siège de la wilaya en soutien au maire de la commune, suspendu, récemment, par le wali de Béjaïa, en raison des poursuites engagées à son encontre.

Dans leur intervention, le désormais ex-maire, qui a été remplacé la semaine dernière, par un de ses colistiers de la liste FFS aux dernières élections locales, s’est insurgé contre cette mesure conservatoire qu’il juge arbitraire, relatant « tous les blocages subis par son assemblée depuis son installation », ce qui avait à ses yeux , freiné considérablement le développement de la commune. D’autres intervenants, dont Boualem Chouali, se sont interrogés sur « les prérogatives des élus locaux », accablant par la même occasion, les assemblées précédentes, de par ce qu’elles ont induit comme retard à la commune qu’on

« veut aujourd’hui faire endosser à Merzougui ». L’autre vice-président, Youcef Kadri, également suspendu en même temps que le maire Merzougui, a jugé «illégale» la suspension et «contraire à la réglementation». Il est utile de rappeler que le wali de Béjaïa avait suspendu le P/APC de la commune du chef-lieu, Abdelaziz Mezougui, objet de poursuites judiciaires, qui a été placé ainsi que son 1er vice-président Y.Kadri sous contrôle judiciaire au début du mois de janvier par le tribunal de Kherrata. Les deux mis en cause, d’autres élus de l’APC, ainsi que quelques fournisseurs ont été convoqués par le juge d’instruction près le tribunal sus-cité, dans le cadre d’une affaire liée à la gestion du comité communal culturel de la commune. La décision de mise sous contrôle judiciaire du maire et de son 1er adjoint a été suivie de leur suspension à titre conservatoire, conformément à l’article 43 de la loi 10/11 du Code communal.

L’article en question stipule que «tout élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires, ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente».

Le Front des forces socialistes avait réagi par un communiqué du secrétaire national : « Le Front des forces socialistes dénonce avec une extrême virulence les agissements autoritaires du wali de Béjaïa contre les maires de la wilaya comme représailles pour leurs positions politiques, hostiles au pouvoir de fait et à sa feuille de route hégémonique », écrit d’emblée le FFS, qui relève que « le maire FFS de la commune de Béjaïa, depuis son rejet catégorique d’encadrer le simulacre électoral présidentiel, subit un embargo et des restrictions administratives, portant préjudice à des projets de développement importants destinés initialement à la commune ».

Hier, c’était la fédération du FFS de Béjaïa qui s’est invitée pour une pression de rue dans le sillage de cette suspension.