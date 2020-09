Pourquoi les choses en sont arrivées jusqu'au retrait de confiance de Mohamed Boukerzaza responsable de la section syndicale des travailleurs de la télévision. Contacté, ce dernier ignore les causes qui ont conduit à la prise de cette décision et souligne que pour des raisons de crise sanitaire et dans la mesure où aucune assemblée et ou réunion ne sont autorisées, il avait été reconduit à son poste, comme le prouve le document qui nous a été remis, lequel date du 26 juillet 2020, et ce pour trois mois. Pour cause: les conditions pour tenir une assemblée générale ne sont pas réunies. Il confie également que la serrure de son bureau a été forcée en son absence, notant que des documents ont disparu, à la suite de cette violation. Notre interlocuteur ignore, cependant, qui sont les personnes à l'origine de cet acte et s'interroge comment un tel acte a été commis au sein du siège de la télévision pourtant bien gardé. Selon un autre communiqué, dont une copie a été remise à notre rédaction, l'Ugta avait notifié, suite à la crise sanitaire, de geler toutes les activités, les assemblées et les réunions, jusqu'à nouvel ordre, un communiqué qui date de mars 2020, ce qui a poussé notre interlocuteur à se poser la question sur la date et le lieu de cette réunion qui, pourtant interdite, a eu lieu. La décision de sa mise à l'écart est abusive, selon plusieurs travailleurs que nous avons contactés, notamment sur le fait qu'aucune assemblée générale n'a été organisée. Pour eux, Mohamed Boukerzaza reste leur représentant légal jusqu'à la tenue d'une assemblée générale et refusent ce syndicat parallèle, notamment du fait que leur représentant n'a reçu aucune notification pour se réunir, à propos de la décision signifiant ce retrait de confiance.

Par ailleurs, le signataire de cette décision mais également le secrétaire général de la section de l'Ugta de Constantine se retrouvent dans une situation de conflit interminable avec les travailleurs. Des sit-in sont organisés chaque jeudi, demandant leur départ, devant le siège du syndicat et ne leur reconnaissent aucune légitimité puisqu'ils ont été désignés par l'ex-SG de l'Ugta Abdelmadjid Sidi Saïda sans la tenue d'aucune assemblée générale.