Reporté à plusieurs reprises, le procès en appel des frères Kouninef, jugés pour diverses affaires de corruption, s'est ouvert, hier à la cour d' Alger. Appelé à la barre, Réda Kouninef a nié toutes les charges retenues contre lui dans l'arrêt de renvoi. Interrogé, notamment sur les marchés et avantages obtenus par l'ensemble des filiales du groupe KouGC, il a nié tous les faits qui leur sont reprochés, en affirmant que tous les marchés ont été obtenus dans un cadre légal et suite à des appels d'of-fres et dans le respect des conditions édictées dans les cahiers de charges. Il a indiqué dans ce sillage: «Je ne suis gérant nulle part, je suis actionnaire dans sept entreprises sur les 46 citées dans l'ordonnance de renvoi.» «Le tribunal me reproche d'avoir signé en 2006 un contrat de renouvellement de concession portuaire qui était en réalité un renouvellement de bail pour l'entreprise Cogral (Corps gras d'Alger), acquise dans le cadre de la privatisation en 2003 avec 420 milliards de centimes suite à un appel d'offres», a-t-il soutenu. «J'ai signé également un autre document en 2016: il s'agit d'une demande d'extension de terrain de 4 hectares pour la création d'un projet de sucrerie au niveau du port d'Alger. On n'a obtenu, en fin de compte, que 7 000 mètres carrés., une superficie exploitée actuellement par l'Entreprise du port d'Alger et la Société Emiratie Dubai Port World Djazair», a-t-il ajouté. Il a également évoqué l'entreprise Corps gras d'Oran (Cogro) achetée aussi dans le cadre de la privatisation et l'extension de 2000 mètres carrés qui lui a été attribuée. Concernant les projets obtenus au niveau des parcs industriels du groupe à Aïn Ouessara (Djelfa) et Ksar El Boukhari (Médéa), dont les taux d'avancement étaient de 11% pour le premier et 0,5% pour le deuxième, il a indiqué que «le groupement chargé de leur réalisation, à savoir, GouGC et The Arab Contractors, a rencontré des problèmes liés aux difficultés du terrain. S'agissant de Mobilink, l'une des filiales du groupe industriel des frères Kouninef, il a affirmé que des cabines téléphoniques ont été installées dans 1154 communes, avant qu'elles soient démantelées. Au sujet du financement occulte de la campagne électorale pour le quatrième mandat du président déchu en 2014, il a reconnu avoir versé «un chèque certifié par la banque de 40 millions de dinars», un financement qui n'est pas occulte car, justifie-t-il «la loi électorale en vigueur à cette époque, à savoir celle de 2012, n'interdit pas ce genre de financement». il a également nié avoir bénéficié d'un montant de 2 500 milliards de centimes, lors de son audition. «Les réponses émises par les commissions rogatoires envoyées à la Banque d'Algérie et autres banques attestent que le CouGC n'a pas bénéficié de crédits bancaires». Cependant, interrogé par le procureur général, il reconnaît qu'«un crédit bancaire de 2500 milliards de centimes a été octroyé à son groupe pour le financement de son usine de trituration de graines oléagineuses au port de Djen Djen». Ce crédit, enchaîne-t-il «a été garanti non pas par un contrat de concession immobilière obtenu préalablement, mais par l'hypothèque d'un terrain en pleine propriété du groupe». Il a réitéré que «tous les projets obtenus par CouGC depuis 1971 ont été réalisés». S'agissant de Nutris, Spa du groupe Kougc, propriété de la famille Kouninef, il a indiqué que «le tribunal lui avait reproché d'avoir passé un appel téléphonique au P-DG du port de Djen Djen, plus de 2 ans après l'entame du projet». Pour rappel, le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a condamné, hier, les frères Kouninef à des peines allant de 12 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et des amendes de 8 millions de DA.Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef qui avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont «trafic d'influence», «blanchiment d'argent», «obtention d'indus avantages», «détournement de fonciers et de concessions», et «non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics». Leur soeur Souad-Nour, en fuite à l'étranger, et le gérant du groupe KouGC dont ils sont propriétaires, en l'occurrence Keddour Ben Tahar, sont impliqués aussi dans l'affaire.