L’Algérie est au début d’un processus qui devra conduire à une «refondation» de l’Etat et de ses institutions sur «des bases saines» et à un «redressement» économique, social et culturel, a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Nous sommes, vous le savez, au début d’un processus qui devra nous conduire, avec l’aide de Dieu, à une refondation de l’Etat et de ses institutions, sur des bases saines et à un redressement économique, social et culturel qui garantira une vie décente pour chaque Algérien dans un climat de paix et de sérénité», a déclaré le président Tebboune à l’ouverture des travaux de la réunion du Conseil des ministres. «La réalisation de ces objectifs requiert la mobilisation et la détermination de tous et la prise de conscience de chacun sur les enjeux et les défis que nous devons ensemble relever. Aussi, dans l’exercice quotidien des obligations de votre charge, vous devez toujours garder à l’esprit l’impératif de leur concrétisation», a-t-il soutenu.