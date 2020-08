Des formations politiques, des associations et des syndicats ont signé un communiqué commun pour dénoncer le processus de normalisation entamé par certains pays arabes avec l'entité sioniste. Le communiqué a été signé par plusieurs forces politiques, la dynamique de la société civile et des personnalités nationales.

Lesdites formations, les syndicats et associations ont appelé les citoyens algériens et tous les peuples arabes et musulmans à «exprimer, avec civisme, leur refus de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste», et d'ajouter qu' «ils expriment leur attachement aux constantes nationales et aux droits légitimes du peuple palestinien», précise-t-on. On y voit la présence dans le communiqué accompagnée de la signature du Front des forces socialistes (FFS), et une pléiade de formations islamistes et de personnalités politiques et nationales comme c'est le cas pour Djamila Bouhired, Abdelaziz Rahabi, à l'historien Arezki Ferrad et Abdelwaheb Derbal. Il est à rappeler que les forces signataires de ce communiqué déclarent que le but de cette action est «de renforcer la résistance du peuple palestinien, d'isoler l'entité sioniste et de lui demander de rendre des comptes sur ses crimes devant les instances internationales», annonce-t-on. La kyrielle de formations politiques et d'organisations syndicales et associatives et des personnalités signataires du communiqué se présentent comme suit «le Mouvement de la société pour la paix (MSP), le Front de la justice et du développement (FJD), le Mouvement El-Bina, le Mouvement Ennahda, le parti El-Fajr El-jadid, le Front des forces socialistes (FFS), du parti du Front national du militantisme (FNM), du Front de la bonne gouvernance et l'Association des Ouléma musulmans algériens, outre le moudjahid Lakhdar Bouragaâ et la moudjahida Djamila Bouhired», souligne-t-on. Cette démarche est la première du genre qui essaye de rassembler le spectre politique national autour d'une question qui reste comme un élément constant pour les Algériens et les Algériennes épris du sens de solidarité et de soutien indéfectible au peuple palestinien et sa cause. Les jours à venir vont cristalliser cette démarche en lui donnant davantage de consistance et d'efficacité sur le plan de la mobilisation et de la dénonciation par des actions contre ce processus de normalisation avec l'entité sioniste. Dans le même registre, le communiqué a expliqué le bien-fondé de la démarche de «ce rassemblement autour de la cause palestinienne en appelant la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à dénoncer la démarche de normalisation au vu de son extrême gravité sur la question palestinienne en se montrant intolérants face aux démarches devant porter atteinte à la lutte du peuple palestinien pour recouvrir sa souveraineté, ses terres et les Lieux saints de la nation islamique», mentionne-t-on. La normalisation de certains pays arabes avec l'entité sioniste à l'image des Emirats arabes unis dernièrement et d'autres pays dans l'attente de normaliser et reconnaître une entité qui viole le droit international et qui consacre la colonisation comme doctrine en spoliant les Palestiniens de leur terre et en imposant la terreur et le massacre comme gestion de fait. L'enjeu de cette normalisation est intimement lié à l'accord du «siècle» parrainé par les USA et ses alliés visant à reconfigurer la carte de la région du Moyen-Orient en liquidant la cause palestinienne et ne plus remettre sur la table la question du retour des Palestiniens à leur terre spoliée et colonisée par l'entité sioniste. Déjà que le Monde arabe est plongé dans ces fameux «printemps» tissés et fomentés par les impérialo-sionistes en le fragilisant davantage pour bien mettre en place un plan de soumission et d'hégémonie dans la région. Ce processus de normalisation doit être dénoncé fermement comme une position nationale et patriotique dans la mesure où l'entité sioniste n'obéit qu'au plan des Occidentaux en quête d'une brèche pour imposer leur mainmise sur la région.