Une note rendue publique sur les réseaux sociaux, le comité du village Sahel, précédent, lauréat du prix Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé qu'il ne pouvait pas accueillir des visiteurs en ce Nouvel An amazigh comme il est de coutume depuis sa consécration, il y a trois années. Le communiqué précise que «contrairement aux années précédentes, le village de Sahel, situé dans la commune de Bouzeguène, n'accueillera pas cette année les visiteurs à l'occasion de la fête de Yennayer vu la situation sanitaire instable que traverse la région. Le comité du village s'excuse auprès de ses honorables visiteurs».

Les villageois de Sahel expliquent qu'«au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19 qui reste toujours inquiétante, le comité du village tient à rappeler que la mesure de suspension des visites au village pour les agences de voyages, les groupes et les familles est toujours en vigueur, et ce jusqu'à nouvel ordre». La préservation de la santé des villageois et des visiteurs prime, chez les villageois, sur toute autre considération.

Aussi, la pandémie de Covid-19 aura ainsi empêché des milliers de personnes de visiter ce très beau village qui a pu faire émerger une activité touristique en son sein depuis sa victoire au concours du village le plus propre. Depuis cette date, les villageois de cette localité, sortie de l'ombre grâce au concours, ont pu créer une véritable destination touristique. Une idée originale née de l'intérêt grandissant des citoyens pour ces villages qui remportent le concours Rabah Aïssat. En effet, des citoyens se rendent à ce village pour découvrir sa beauté, mise en valeur par cette consécration. Petit à petit, l'idée fait son chemin parmi les jeunes du village.

Il est à rappeler que le village Sahel a, après sa consécration comme village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, lancé une activité touristique afin de créer des postes d'emploi aux jeunes. Pour ce faire, les villageois ont décidé de se lancer dans l'activité touristique, en projetant de construire des logements sous forme de chalets pour les visiteurs. Selon les représentants de ce village, le projet, dans sa première phase, prévoit la construction de 20 logements d'hôtes, dans le cadre de la promotion du tourisme de montagne. Le chantier est en cours de lancement, avec l'apport des villageois qui partagent entièrement cette idée. Ces derniers prévoient de recevoir les premiers touristes, l'année prochaine.

Pour sa part, vu l'intérêt porté à cette idée originale, l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou s'est jointe à l'idée. Cette dernière, pour marquer son accompagnement de cette initiative, a réservé une enveloppe financière estimée à 400 millions de centimes. À rappeler encore que ce village a été lauréat du concours Rabah Aïssat du village le plus propre, qui dote le vainqueur d'une enveloppe financière de 9 milliards de centimes. Des budgets qui ont permis ainsi de concrétiser l'idée et de faire du village Sahel une véritable destination touristique.