Répondant à une question de L'Expression, le ministre Yassine Djeridene a fait savoir que son département ambitionne de créer «six nouveaux incubateurs, pour porter à 26 (cinq publics et 15 privés existent déjà) le nombre de ces «importants noyaux d'entreprises».

Invité, hier, au forum hebdomadaire du quotidien El Moudjahid, il dira également que le ministère des Start-up compte également, «définir un statut juridique pouvant encadrer l'activité des start-up et par la même occasion mettre en place les mécanismes de son soutien, notamment financier et administratif». Affichant «la disponibilité du gouvernement pour aller à l'écoute des préoccupations des jeunes porteurs de projets de start-up», et affirmant que «les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour prendre en charge les doléances des startupeurs», le ministre a annoncé que le département qu'il dirige «est résolu à lancer dès que la situation sanitaire le permettra, le débat autour de la définition d'un statut juridique qui plaira aux start-up».

Poursuivant, il dira que «le ministère s'attelle à organiser durant le mois de juin prochain des assises nationales, qui auront lieu à travers des conférences et des rencontres au niveau des wilayas et régionales». À ce titre, il dira que «ces assises seront ouvertes à toutes les compétences nationales résidant dans le pays et à l'étranger ainsi qu'aux experts internationaux voulant contribuer au développement des microentreprises et des start-up en Algérie».

La définition du statut juridique s'impose comme une nécessité et demeure une mesure qui pourra apporter plus de lumière sur les opportunités des formes de financement dont peuvent bénéficier les jeunes investisseurs.

En attendant la fin du coronavirus, Djeridene a profité de la même occasion pour donner plus de détails sur le plan d'action de son département.