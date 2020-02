Assumer la tâche de médiateur de la République n'est pas du tout une sinécure. Ce rôle est très délicat, voire très sensible même.

Karim Younès vient d'être désigné par le président de la République comme médiateur de la République. Cette nomination vient dans un contexte politique qui exige qu'il y ait des mécanismes et des passerelles susceptibles de pallier la carence de la communication entre les institutions de l'Etat et le citoyen en quête d'une écoute qui puisse prendre en charge ses doléances et ses demandes en plus de ses préoccupations quotidiennes.

Cette fonction des plus sensibles doit être confondue avec l'attachement aux valeurs de la République en se référant à la règle qui consiste à asseoir les jalons de la justice sociale et l'équité et surtout l'Etat de droit comme expression la plus claire en termes de notion républicaine. Il faut dire que la mission qui échoit au médiateur de la République n'est pas celle qui se limite à assurer le rôle simpliste consistant à transmettre les doléances des citoyens et des organismes à qui de droit uniquement. Le rôle de médiateur de la République est plus profond qu'on ne se l'imagine, il s'agit d'une démarche qui se substitue au rôle de l'institution présidentielle en sa qualité d'autorité morale dont les choix et les objectifs ne relèvent pas juste d'un rappel de situation. L'administration est le secteur le plus compliqué auquel le médiateur de la République aura à faire face. La bureaucratie, le népotisme, la gabegie et la corruption sont autant de phénomènes qui pullulent l'administration algérienne. Le combat ne sera pas facile, la détermination doit être forte pour déclarer la guerre à ces fléaux qui ont disloqué la société et qui ont perverti la pratique politique et sociétale dans le pays. Donc, pour ainsi dire, la mission de médiateur de la République sera étayée par des mécanismes qui vont la doter de leviers en mesure de rendre le travail et l'approche de médiateur plus concrets et efficaces. La brise de changement qui s'est enclenchée depuis l'élan populaire du 22 février 2019 a mis en place de nouvelles formes d'agir en matière de pratiques politiques. Les exigences sont nombreuses, les enjeux sont cruciaux, les défis sont aussi plus que déterminants. Donc, face à ça, il faut des mécanismes crédibles et à la hauteur des enjeux que traversent le pays et les institutions de l'Etat. Karim Younès doit tenir compte de la mentalité qui fait son chemin aujourd'hui dans le pays sur le plan politique. Assumer la mission du médiateur de la République n'est pas une chose reluisante, c'est une affaire dont les valeurs de l'Etat républicain doivent être consacrées et matérialisées sur le terrain. Pour ce faire, la première des initiatives que le nouveau médiateur de la république doit entreprendre, c'est d'entamer une série de rencontres avec les Dynamiques de la société civile, avec les forces qui se reconnaissent dans le Mouvement populaire et surtout avec la classe politique dans le but d'entendre et d'enregistrer les doléances. Mais aussi pour adopter un plan de travail. Karim Younès qui a par un passé récent assuré le rôle d'interlocuteur dans le cadre du panel en direction des dynamiques de la société civile et la classe politique doit aujourd'hui entamer un dialogue direct avec les citoyens à travers le mouvement associatif dans le but de reconquérir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Cette tâche nécessite une âpreté et un esprit d'abnégation des plus forts si on veut rétablir le lien entre l'Etat et le citoyen. Il est plus qu'urgent que les institutions de l'Etat retrouvent leur aura, cela ne peut se faire sans la lutte sans relâche contre les phénomènes de la corruption, la gabegie, le favoritisme, la bureaucratie et le clientélisme.

La médiation doit s'arc-bouter sur des éléments relevant des valeurs de la République, l'une de ces valeurs est le caractère citoyen fondé sur la devise droit et devoir.