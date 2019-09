Kamel Chikhi et 12 autres personnes devaient comparaître, hier, dans le procès en appel relatif à l’affaire dite des conservateurs fonciers. Cependant, le juge du tribunal a décidé du report en raison de l’absence de l’avocat de la défense de l’un des accusés. Le procès est ainsi reprogrammé pour le 22 septembre prochain. Pour rappel, Kamel Chikhi alias El Bouchi, principal accusé dans le scandale de tentative d’introduction de 701 kg de cocaïne via le port d’Oran, a été condamné dans l’affaire des conservateurs fonciers à 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 10 millions de dinars.

Ses avocats ont interjeté appel dans l’espoir d’une réduction de la peine prononcée le 12 juillet dernier. A préciser que dans ce premier dossier, Kamel Chikhi est poursuivi avec 12 cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière pour «corruption», «abus de fonction», «trafic d’influence» et «perception d’indus cadeaux».

L’interrogatoire des accusés a montré que ces derniers se rendaient régulièrement au siège de la société de Kamel El Bouchi pour recevoir des sommes d’argent en contrepartie de promesses de régularisation de ses dossiers, à travers notamment l’octroi d’autorisation pour la réalisation des projets immobiliers.

Des vidéos ont révélé que l’accusé principal avait sciemment filmé les accusés y compris par son téléphone portable pour «leur faire du chantage si jamais ils venaient à le dénoncer».