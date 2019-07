Le juge au pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé, aujourd’hui, de reporter au 10 juillet, le procès de l'homme d'affaires Kamel Chikhi dit «El boucher» dans l'affaire des conservateurs fonciers.

Ce report, pour la 3e fois consécutive, intervient à la demande de l'avocat de la défense de l'un des prévenus. Le même tribunal avait décidé, les 22 mai et 19 juin derniers, de reporter le procès de cette affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de «Kamel El boucher». Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provisoire avec 12 autres accusés, est poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne qui « n'est pas encore enrôlée », selon une source judiciaire. L'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh avait indiqué que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 700 kg de cocaïne au port d'Oran avait révélé l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations.