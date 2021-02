Le tribunal criminel près la cour d’Alger a décidé, hier, le report du procès des accusés dans l’affaire des attentats ayant ciblé, en 2007, le Palais du gouvernement et le siège de la police à Bab Ezzouar (Alger), à la prochaine session pénale, en raison de l’absence de la défense des accusés. Pour rappel, six accusés arrêtés sur 16, ayant été condamnés à la peine capitale, sont poursuivis dans cette affaire dont le pourvoi en cassation des jugements prononcés à leur encontre a été accepté par la Cour suprême. Les inculpés sont poursuivis pour « appartenance à un groupe terroriste dont le but est de semer l’effroi au sein de la population et de créer un climat d’insécurité, et homicide volontaire avec préméditation et usage d’explosifs».