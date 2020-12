La cour d'Alger a reporté, pour la seconde fois, le procès en appel de l'affaire des frères Kouninef, au 16 décembre prochain. Ce report a été décidé suite à la demande du collectif de défense en raison de la constitution de nouveaux avocats. En septembre dernier, cette affaire a été jugée en première instance par le tribunal de Sidi M'hamed, sans les prévenus bénéficiant du privilège de juridiction et les trois frères Kouninef, Réda, Tarek et Karim ainsi que leur soeur Souad, ont été condamnés avec le gérant du groupe KouGC qu'ils possèdent et 10 autres mis en cause, majoritairement des fonctionnaires et les représentants de leurs 54 entreprises, pour «blanchiment d'argent», «violation de la réglementation des changes et des marchés publics», «trafic d'influence», «incitation d'agent public pour l'obtention d'indus avantages» et «financement occulte d'un parti». Considérée en situation de fuite, Souad Kouninef a écopé par défaut de la peine maximale de 20 ans de prison ferme, et la confirmation du mandat d'arrêt international, alors que Réda, Noah-Tarek et Abdelkader-Karim ont été condamnés respectivement à des peines de prison fermes de 16, 15 et de 12 ans. Toutes les peines étaient assorties d'une amende de 8 millions de dinars, d'une détention de sûreté de 5 ans et de la confiscation de tous les biens acquis durant les faits reprochés, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. 8 ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre du gérant du groupe, KouGC, Kaddour Bentahar, oncle des principaux prévenus.

Les autres personnes impliquées dans l'affaire, essentiellement des cadres des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, des Ressources en eau, de l'Energie et des Télécommunications ainsi que d'autres secteurs où le groupe KouGC a obtenu des marchés, ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison ferme et des amendes allant de 200000 DA à un million de DA. Une amende de 32 millions de DA a été infligée aux personnes morales alors que le Trésor public qui s'est constitué partie civile avait demandé un dédommagement de 260 milliards de DA dont 186 milliards dus «aux crédits injustifiés» octroyés au groupe par des banques publiques, et 75 milliards DA «aux indus privilèges» obtenus par KouGC et ses sociétés. Une demande justifiée par les nombreux marchés dont a bénéficié le groupe KouGC dont le montant s'élève à des centaines de milliards de DA. Pour le secteur de l'hydraulique seulement, c'est pas moins de 11 marchés de 2002 à 2018 d'une valeur de 145 milliards de dinars. Il y a aussi le marché des cabines téléphoniques «Horria» d'Algérie-Télécom d'un montant de 3 milliards DA. Et à propos de ce dernier marché, il y a lieu de préciser que l'ex-ministre du secteur des postes et télécommunications, Houda Feraoun, vient d'être placée sous contrôle judiciaire après avoir été inculpée par le juge d'instruction près du pôle spécialisé du tribunal de Sidi-M'hamed, comme l'ont rapporté certains médias. Le nom de l'ex-ministre a aussi été cité dans l'affaire des frères Benhamadi. Rappelons enfin que les frères Kouninef, des amis de longue date de la famille Bouteflika, comme ils l'ont eux-mêmes confirmé lors du premier procès, ont toujours nié toutes les charges retenues contre eux affirmant n'avoir jamais profité de leur amitié avec la famille de l'ex-président déchu pour faire fructifier leurs affaires.