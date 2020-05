La Commission ministérielle de la fatwa recommande les gestes barrières et appelle au respect du confinement durant l'Aïd El-Fitr en évitant les visites familiales. à la veille de l'Aïd El Fitr la panique s'installe. Les mesures se durcissent et les fatwas fleurissent.

Le confinement total n'est pas instauré, mais les appels au respect de la distanciation sociale le jour J sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de la Commission ministérielle de la fatwa qui recommande les gestes barrières et appelle au respect du confinement durant l'Aïd El Fitr en évitant les visites familiales et à observer la vigilance.

«Il n'est pas permis de faire des visites familiales et du maintien des liens du sang un vecteur de propagation de l'épidémie de Covid-19», a souligné la Commission de la fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué au terme de la réunion de ses membres.

Ladite commission appelle à la vigilance en ces temps de crise sanitaire en privilégiant les moyens de communication modernes pour «échanger les voeux et maintenir les liens du sang, alliant ainsi la perpétuation des valeurs religieuses, morales et sociales et l'impérative distanciation sociale».

La Commission de la fatwa a en outre, dans ce même sens, appelé à éviter au maximum les visites familiales, en expliquant que «si des visites devaient avoir lieu pour des raisons impérieuses, les poignées de main et les embrassades sont à proscrire, car susceptibles de porter préjudice aux proches, notamment les personnes âgées et les malades».

La même source ajoute qu'il faut s'abstenir de porter un tel préjudice en optant pour les salutations à distance. Dans un autre chapitre, on rappelle que le ministre de la Santé avait déclaré récemment que les circoncisions ont été interdites dans les hôpitaux.

«La nuit du 27e jour du Ramadhan de chaque année, voit des centaines, voire des milliers de circoncisions programmées dans les hôpitaux algériens. C'est pour cela qu'on a décidé d'interdire l'organisation de cette opération pour cette année», avait indiqué le ministre.