Le général-major Saïd Changriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a adressé samedi dernier ses voeux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Il m'est agréable de présenter mes plus sincères félicitations et mes meilleurs voeux à l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, officiers, sous-officiers, hommes de rang et civils, ainsi qu'à leurs familles et proches, en leur souhaitant plein de bonheur, de santé et de prospérité, priant Allah Le Tout-Puissant de rétribuer leurs jeûne et prière avec davantage de pardon, de récompenses et de miséricorde». Le chef d'état-major ne manquera pas de saisir cette occasion pour revenir sur la conjoncture actuelle par laquelle passe le pays et la crise sanitaire qui secoue toute la planète en soulignant: «Je saisis également cette occasion pour saluer les efforts incommensurables consentis par l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire, pour contribuer à l'effort national visant à mettre un terme à la propagation de la pandémie de Covid-19.» Il atteste: «C'est là une noble mission parmi tant d'autres, dont nous nous acquittons, comme à l'accoutumée, avec honneur et d'une manière exemplaire, tels que le démontrent les résultats positifs que notre Armée n'a cessé d'enregistrer sur tous les plans et dans tous les domaines.» Tout en appelant à plus d'efforts, le général-major Saïd Changriha a tenu à souligner que «ces réalisations incitent en tant que militaires, chacun dans son domaine d'activité et dans la limite de ses prérogatives, à consentir davantage d'efforts dévoués, afin de poursuivre la voie du développement et de la modernisation de nos Forces armées, pour être à la hauteur de la grandeur des missions constitutionnelles qui leur sont assignées», priant pour que Le Tout-Puissant «prémunisse notre pays de cette pandémie, comme je tiens à vous rappeler l'impératif de se conformer à toutes les instructions relatives à la prévention contre ce virus, de veiller à élever en permanence le degré de vigilance et de consentir davantage d'efforts, à l'effet de permettre à notre vaillant peuple, de célébrer cette fête religieuse bénie, dans un climat empreint de sérénité et de quiétude, et dans la sécurité et la stabilité», le combat est à poursuivre sur tous les plans.

La disparition du virus n'est certes pas pour demain, mais elle est possible.