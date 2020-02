Fin de calvaire pour des milliers de voyageurs d’Air Algérie. Les vols ont repris, hier, le plus normalement du monde, après plus de quatre jours de perturbations. Le personnel commercial navigant (PNC) a, en effet, décidé de retrouver le chemin du travail. Cela intervient après la fin de non-recevoir du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, qui a eu lieu jeudi soir, le premier magistrat du pays s’est prononcé sur cette grève, l’a qualifiant d’illégale.

« On ne peut déclencher des grèves par SMS une demi-heure à l’avance », a soutenu le président Tebboune, avant de rappeler que la loi exige un préavis et « l’exposé » des motifs afin de favoriser l’ouverture de négociations pour trouver des solutions. Il estime, dans ce sens, que ces grèves « ternissent l’image du pays, nuisent aux citoyens et entravent leurs affaires ». Pis encore, il s’est attaqué avec virulence aux grévistes, soutenant que le timing de leur mouvement n’était pas innocent . « Le timing de ces grèves n’est pas innocent. J’ai 50 ans d’expérience dans la gestion et on ne peut pas me convaincre du contraire », a soutenu le président. Pour lui, la succession des grèves dans des secteurs importants a un timing précis, elle n’est ni un phénomène sain ni une pratique syndicale. « Il s’agit là, de politique politicienne et non de politique au sens noble du terme», a-t-il rétorqué, avant d’appeler « ces gens à revenir au bon sens et à la raison ». Au même moment, les forces de l’ordre ont «expulsé» les PNC grévistes de l’aéroport international où ils y avaient placé leur piquet de grève depuis lundi dernier. Accompagné d’un huissier de justice, la brigade antiémeute de la Gendarmerie nationale leur a poliment demandé de quitter les lieux, dans le cas contraire ils seraient obligés d’utiliser la force.

« On a alors décidé de nous retirer avant d’aller nous réunir à l’extérieur pour arrêter les suites à donner à notre mouvement », révèle un steward. « Le président a parlé. Il a tranché en faveur de la direction donc il n’y avait plus lieu de faire grève », rétorque la même source.

L’arbitrage du président aura effectivement été déterminant pour la fin de cette crise qui a pris en otage les passagers de la compagnie aérienne nationale. Il n’en fut rien. Abdelmadjid Tebboune s’est montré des plus intransigeants contre ce type de grèves anarchiques, fermant la porte à d’autres dérapages du genre. « Je ne suis pas contre les grèves. Je ne veux nullement diluer le rôle syndical, néanmoins la grève doit se faire dans les règles de l’art, sans que les citoyens ne soient pris en otage », a-t-il dit en mettant les points sur les « i ». Il faut dire que ce mouvement n’a rien rapporté à Air Algérie et encore moins aux grévistes. Une soixantaine d’entre eux sont encore suspendus, ils risquent de perdre leurs postes de façon imminente. Leur employeur a perdu des millions de dinars alors que les passagers ont vécu un véritable enfer...