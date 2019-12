Au lendemain du Grand Débat télévisé et à la veille de la clôture de la campagne électorale, Tebboune s’est rendu dans sa ville natale.

En effet, le candidat indépendant à la présidentielle du 12 décembre prochain était, hier après-midi, en meeting dans la wilaya d’El Bayadh. L’occasion pour l’ex-Premier ministre de revenir sur les grandes lignes de son programme qu’il a présenté durant ces trois semaines de campagne, comme il l’a d’ailleurs fait lors du débat de la soirée de vendredi dernier. Ainsi, Tebboune a affirmé que le premier jalon dans le changement est celui de la… Constitution. «Elle a prouvé son inefficacité, elle est incapable de gérer l’étape présente », a-t-il soutenu.

Pour lui, il est impératif d’adopter une nouvelle Constitution qui soit capable de séparer réellement entre les prérogatives des institutions de l’Etat et redynamiser le contrôle pour s’écarter du pouvoir unique.

« Le changement de la vie politique se concrétise à travers le renouvellement des lois et à leur tête la loi relative aux élections afin de parvenir au choix d’élus intègres, sans utiliser l’argent sale ternissant l’image des échéances électorales », a-t-il soutenu avant d’insister sur le rôle qu’il confiera à la société civile.

« L’encadrement de l’action politique doit émaner essentiellement des partis et de la société civile », a-t-il rétorqué. Le candidat à la magistrature suprême est, bien évidemment, revenu sur la partie de son programme réservé à la jeunesse. « C’est le cœur de mon programme », a-t-il précisé en insistant sur le fait que sa présidence, bien sûr s’il est élu, sera celle du passage de témoin à la nouvelle génération.

« Je m’engage à leur passer le flambeau dans tous les domaines », a-t-il réitéré avant de promettre une « guerre » contre le chômage.

« Je vais mettre fin à ce fléau qui gangrène la société en créant des postes d’emploi à travers plusieurs politiques visant à intégrer les jeunes dans l’économie du savoir, et à encourager la création des start-up », a-t-il soutenu avant de donner son diagnostic de la situation.

«Le véritable problème derrière la propagation du chômage en Algérie est l’actuelle économie déstructurée, voire sous-développée.»